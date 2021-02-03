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Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят

Мода | Стиль

Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят

Текст: Катерина Милославская


Вязаные вещи - это не выходящая из моды классика, как написали бы в модном журнале 10 лет назад. Это и уютные классические кардиганы, которые носят образцовые домохозяйки одноэтажной Америки, и теплые однотонные свитеры, в которых лучше всего проводить вечера у камина со стаканом грога в руке. И теплые шарфы, в которые можно укутаться практически до ног, и варежки, которые мы не любили в детстве. Так или иначе, вещь, сделанная при помощи пряжи и спиц (или же фабричного станка), вызывает в памяти определенные ассоциации, образы и настроение. Это классический атрибут холодного времени года, когда все, что нам требуется - комфорт и определенная эстетика. Поэтому вязанные вещи мы чаще всего связываем с чего-то уютным, нейтральным, идеально подходящим под любую ситуацию. 

Между тем, мир вязанных вещей сегодня не ограничивается бежевым кашемиром. Техника вязания предоставляет огромное поле для экспериментов. Некоторые дизайнеры предпочитают полностью сосредоточиться на экспериментах. Одна из таких марок - Vereja, которую создал в 2018 году дизайнер и стилист Игорь Андреев. Он использует вязальные нитки самых разных цветов (вплоть до неоновых), создавая экстравагантные авангардистские вещи, напоминающие предмет искусства. Кроме того, Игорь задействует старую одежду, которую сшивает вместе. В основе всего лежит пэчворк, но не традиционный лоскутный, а вязальный. 

Иначе интерпретирует вязание британский дизайнер Кико Костадинов. Он экспериментирует с восприятием вязаной вещи - топ или джемпер из тончайших нитей не греет, но является своеобразным модным высказыванием. Полупрозрачное платье Ann Demeulemeester имитирует классический слип-дресс, который обычно шьется из сетки или фатина, но использование традиционного "теплого" материала накладывает новый смысл на этот предмет одежды. В этих вещах вряд ли можно погреться вечером у камина, скорее - оказаться на рейве (когда это будет возможно) или стать участником арт-перформанса. Ну а балаклава, пожалуй, может оказаться самым актуальным головным убором - не столько по причине холодов, сколько по обострившейся социально-политической ситуации. 

 

Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 1)
Балаклава Raf Simons
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 2)
Свитер VEREJA
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 3)
Платье VEREJA
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 4)
Брюки CALLE DEL MAR
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 5)
Свитер ECKHAUS LATTA
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 6)
Свитер AGR
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 7)
Свитер VEREJA
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 8)
Свитер ANDERSSON BELL
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 9)
Сумка LASTFRAME
Вязаные вещи, которые вряд ли согреют, но развеселят (фото 10)
Сумка LASTFRAME

 

 

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