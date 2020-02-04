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За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды

Мода | Стиль

За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды

Текст: Buro247.kz


2019 год завершил декаду, которая стала решающей в индустрии кроссовок. Ведь фактически, никакой индустрии и не существовало до 2010 года, пока в какой-то момент спортивные костюмы и обувь не вышли за пределы спортивной униформы. Это сегодня мы спокойно носим кроссовки с юбками, платьями, смокингами и деловыми костюмами - еще 8 лет назад такую ситуацию было сложно представить. В это же десятилетие была изобретена система дропов, которую также изобрели производители кроссовок - таким образом сегодня стало выгоднее делать регулярные лимитированные коллекции, которые выходят дропом, нежели чем постоянные базовые линейки. Еще один термин, появившийся благодаря индустрии кроссовок - это коллаборации. За последние несколько лет их вышло сотни тысяч, и судя по всему, это колесо не собирается останавливаться.

2020 год станет годом новой декады, в которой кроссовки по-прежнему будут главной обувью. Аналитики фэшн-платформы Lyst предсказывают рост популярности запросов про кроссовки, но в то же время пользователи будут больше интересоваться pre-owned моделями. Хотя кроссовки еще официально не могут называться винтажом, секонд-хэнд рынок в этом сегменте уже успешно развивается. Наверное, поэтому самыми популярными остаются классические модели - Air Jordan, Dunk, Air Max и Ultraboost.

В то же время, коллаборации и лимитированные дропы останутся движущей силой индустрии. Об этом говорит подборка самых ожидаемых моделей сезона от сайта Hypebeast. Аналитики-сникерхеды утверждают, что в этом году все больше внимания будут приковывать к себе модели, созданные по специальным случаям. Например, adidas и Nike выпустили специальные модели, посвященные Китайскому новому году, а марка Kangaroos - специальный релиз для Superbowl. Ожидается, что очень много брендов не упустят возможности сделать специальный релиз к предстоящей Олимпиаде в Токио. А пока, мы отобрали несколько специальных лимитированных моделей, за которыми сникерхеды будут охотиться в ближайшие месяцы - это специальные релизы к Superbowl и Китайскому Новому году, новые коллаборации Nike и adidas, а также специальная коллекция Kiko Kostadinov для Asics.

За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 1)
Adidas ULTRABOOST DNA
За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 2)
Nike Maharishi by You
За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 3)
Nike Dunk Low 'Plum'
За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 4)
KangaROOS Ultimate "NFL ROOS - In memory of 34"
За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 5)
Nike Air Jordan '85
За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 6)
Nike Air Huarache Light
За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 7)
ASICS GEL-KIRIL X KIKO KOSTADINOV
За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды (фото 8)
Adidas ZX 8000 "Lethal Nights Pack - grey"

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