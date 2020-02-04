За какими кроссовками будут охотиться сникерхеды

2019 год завершил декаду, которая стала решающей в индустрии кроссовок. Ведь фактически, никакой индустрии и не существовало до 2010 года, пока в какой-то момент спортивные костюмы и обувь не вышли за пределы спортивной униформы. Это сегодня мы спокойно носим кроссовки с юбками, платьями, смокингами и деловыми костюмами - еще 8 лет назад такую ситуацию было сложно представить. В это же десятилетие была изобретена система дропов, которую также изобрели производители кроссовок - таким образом сегодня стало выгоднее делать регулярные лимитированные коллекции, которые выходят дропом, нежели чем постоянные базовые линейки. Еще один термин, появившийся благодаря индустрии кроссовок - это коллаборации. За последние несколько лет их вышло сотни тысяч, и судя по всему, это колесо не собирается останавливаться.

2020 год станет годом новой декады, в которой кроссовки по-прежнему будут главной обувью. Аналитики фэшн-платформы Lyst предсказывают рост популярности запросов про кроссовки, но в то же время пользователи будут больше интересоваться pre-owned моделями. Хотя кроссовки еще официально не могут называться винтажом, секонд-хэнд рынок в этом сегменте уже успешно развивается. Наверное, поэтому самыми популярными остаются классические модели - Air Jordan, Dunk, Air Max и Ultraboost.

В то же время, коллаборации и лимитированные дропы останутся движущей силой индустрии. Об этом говорит подборка самых ожидаемых моделей сезона от сайта Hypebeast. Аналитики-сникерхеды утверждают, что в этом году все больше внимания будут приковывать к себе модели, созданные по специальным случаям. Например, adidas и Nike выпустили специальные модели, посвященные Китайскому новому году, а марка Kangaroos - специальный релиз для Superbowl. Ожидается, что очень много брендов не упустят возможности сделать специальный релиз к предстоящей Олимпиаде в Токио. А пока, мы отобрали несколько специальных лимитированных моделей, за которыми сникерхеды будут охотиться в ближайшие месяцы - это специальные релизы к Superbowl и Китайскому Новому году, новые коллаборации Nike и adidas, а также специальная коллекция Kiko Kostadinov для Asics.