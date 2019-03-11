Обувь Nearly Naked - шпильки, от которых не устают ноги

Как давно вы носили каблуки? Не удивимся, если это было последнее официальное мероприятие и продержались вы на каблуках не более часа-двух. Казалось бы, туфли на шпильках изобретены не вчера, и за это время мы успели пережить не одну технологическую революцию. Но факт остается фактом: удобной и одновременно красивой обуви на каблуке до сих пор мало, и каждую пару, которая подходит под эти определения, приходится беречь как зеницу ока. Если вам, как и нам, надоели кроссовки как единственный вариант повседневной обуви, предлагаем обратить внимание на молодой бренд Nearly Naked.

Его создательница Ирина Кукшева – инженер по образованию, более 10 лет проработала в области проектирования и строительства. В юношестве Ирина занималась спортивными бальными танцами. Многочасовые тренировки проводились на каблуках, но в специально разработанной для танцев обуви ноги не уставали. Этот полезный опыт со временем превратился в идею – адаптировать эластичную танцевальную конструкцию для повседневной обуви. За дизайном Ирина обратилась к Елизавете Буйновой - в прошлом дизайнеру обуви и аксессуаров Proenza Scouler, A.F. Vandervost и Ann Demeulemeester, известной по телеграм-каналу Shoes & Drinks. Взяв за основу обувь для бальных танцев, Елизавета выбрала мягкую и гнущуюся подошву, которая повторяет движения ступни. Шестисантиметровый каблук утоплен на два сантиметра под пятку, что считается анатомически правильным каблуком, обеспечивающим необходимую поддержку позвоночнику, мягкая внутренняя стелька не добавляет объема лодочкам, а эластичный кант не врезается в ногу. Чтобы найти баланс и создать технологически правильную модель, девушки сменили три фабрики производства, а сам процесс создания занял полтора года. Сейчас туфли производятся в Италии.

"Мы работали и создавали обувь в равной степени и для себя, и для нашей клиентки: женщины, чей день начинается рано утром, а заканчивается поздно вечером. Работа, встречи, ужины с друзьями, свидания, семья - не верится, что кто-то из нас добровольно может в семь утра надеть каблуки и не сменить их на более удобную обувь в течение дня", - пишет Елизавета в своем телеграме. Туфлям даже провели тест-драйв – балерины Станиславского и Михайловского театров танцевали в них шесть часов перед камерой, демонстрируя их возможности в динамике.

Пока в линейке бренда только лодочки семи оттенков - нюд, ледяной серый, красный, бургунди, темно-синий, нюдовый питон и черный. 16 марта заработает сайт, а с 1 апреля туфли можно будет приобрести онлайн. Одна пара будет стоить от 26 000 до 29 000 рублей. Узнать о начале доставки по всему миру можно в инстаграме марки.