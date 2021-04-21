Новая сексуальность: платье с вырезами в самых неожиданных местах

Если говорить о массовых трендах, пошедших в народ, то последние несколько лет прошли под знаком скрытой сексуальности. В 2013 появился нормкор, за ним последовала холодная скандинавская мода, превратившая женское тело то ли в модернистское здание, то ли в скульптуру - геометричные архитектурные линии, драпировка, многослойность, объемность и глухая, почти асексуальная скрытность.

Но сексуальность вернулась практически в первобытным воплощении. Образ женской фигуры, долго остававшийся ригидным, сегодня как будто вернулся к истокам. Объемные бедра, контрастная талия и пышный бюст - такой идеал ближе всего к Венере Виллендорфской. Тело, раньше тщательно спрятанное, получило свое право быть показанным и увиденным. В чем это отображается? Нагота повсеместно преследует нас в соцсетях, а одежда больше призвана не маскировать, а подчеркивать. Все эти велосипедки, кроптопы, корсеты, контурирующее белье - ни что иное, как проявление новой (а скорее старой) сексуальности и феминизма.

Да, феминизм в этом тоже присутствует. Если раньше демонстрация тела считалась исключительно орудием соблазнения мужчин, то сегодня это признак уверенности в себе и умении наслаждаться своим телом. Показывать его для себя и собственного удовольствия - вот чем руководствуется современная женщина. И мода на это активно реагирует.

Эмма Коррин в платье Nensi Dojaka Платье Marcia Nensi Dojaka AW20 Белла Хадид в Nensi Dojaka

Провокационные платья и комбинезоны лондонской марки Nancy Dojaka, которую обожают звездные стилисты, модные редакторы и блогеры, с натяжкой можно назвать одеждой. Скорее, это искусно собранные лоскуты и отрезы ткани, приоткрывающие тело в самых провокационных местах. Похожей эстетикой славится молодой французский бренд Marcia - самые важные части тела прикрыты довольно условно. Эти платья с удовольствием носят Эмма Корин и Белла Хадид. В чем-то платья с разрезами напоминают канонические коллекции Хельмута Ланга 1990-х годов. В целом, культовый австрийский дизайнер одним из первых в этой волне смог нащупать новые форматы сексуальности, которую можно было назвать сексуальностью без эротичности. Его одежда обтягивала обнаженное тело - и мужское, и женское и дополнялась асимметричными вырезами - в районе сосков и подмышек.

Helmut Lang Spring 2018 Helmut Lang Spring 2018

Тему неэротичной сексуальности нулевых продолжает Мэтью Уилльямс в Givenchy. Все его последние коллекции - оммаж эстетике нулевых с футуристичным заделом на будущее. Его платья можно с одинаковым успехом назвать и накидками - они небрежно обвивают тело, подхватывая его то с одной, то с другой стороны. Наследию Тьерри Мюглера, идеализировавшего женское тело и гиперболизировавшего его формы в своих коллекциях 80-х годов, вторит Кейси Кэдволладер, назначенный креативным директором марки в 2017 году. Только в отличие от основателя марки, Кейси не пытается его переделать или вылепить, а работает с имеющимися данными. Только его платья все меньше напоминают платья и при удачном ракурсе и вовсе можно подумать, что это купальник со спущенным на бедра парео.

Givenchy Spring 2021 Givenchy Spring 2021 Mugler Spring 2021 Mugler Spring 2021

Кто-то может назвать эти платья развратными, кто-то - манифестом женской независимости. Так или иначе, именно в них стоит встречать лето без карантина. Если, конечно, хватит смелости.