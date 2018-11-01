Нетривиальный верх на осень: кейп

Каждую неделю мы рассказываем о модных, необычных и просто полезных вещах, которые должны оказаться у вас в гардеробе. Если вы уже приспособили под свои нужды скромное кожаное платье и цепи с крупными звеньями, самое время задуматься о верхней одежде - тем более, что снегопад и минусовая погода надолго накрыли Алматы. Сегодня будем разбираться с чем носить кейп.

Во-первых, это не пончо. Отличить очень просто - у кейпа есть скроенная линия плеча, за счет чего кейп очень выгодно "оформляет" фигуру. Классический и беспроигрышный вариант его стилизации - это водолазка в тон, узкая юбка до колен и высокие сапоги на устойчивом каблуке. Также кейп очень любят все головные уборы - береты, кепи, панамы и бейсболки. Пожалуй, единственное, от чего стоит отказаться - это широкополая шляпа, чтобы не превратиться в напарницу Клинта Иствуда.

Хорошая новость есть и для мерзляков. Теперь кейп можность носить не только в демисезон, но и зимой, благо есть варианты из меха - как, например Burberry и Dior. Более легкие варианты предполагают возможность носить с еще одним слоем верхней одежды. Самые расслабленный вариант - с кроссовками, широкими джинсами и панамой.