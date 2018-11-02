Нетривиальный верх на осень: кейп

Каждую неделю мы рассказываем об интересных, модных или простых классных вещах, которые могут вам понравиться. Если вы уже поняли, как приспособить скромное кожаное платье или колье с крупными звеньями, обратите внимание на кейп - отличную альтернативу курткам и пальто.

Кейп - это вариация пончо со скроенной линией плеча, без рукавов, с прорезями для рук. Как и пальто, кейп удачно "оформляет" фигуру, но в то же время он гораздо свободнее. Классический вариант его стилизации - водолазка из плотной шерсти или кашемира, узкая юбка до колен, высокие сапоги на устойчивом каблуке и классическая сумка с короткимим ручками. Также кейп очень любит головные уборы - одинаково хорошо с ним смотрятся как берет и кепи, так и панама с бейсболкой. Широкополые шляпы также могут стать неплохим выбором, но все равно есть риск стать похожей на спутницу Клинта Иствуда.

Есть хорошие новости для мерзляков. Теперь кейп можно носить и зимой, если присмотреться к вариантам от Dior и Burberry из искусственного, но очень теплого меха. Вязаный подойдет для безветреных дней. Беспроигрывшным выбором будет кейп в клетку из плотной шерсти, который отлично сойдется с широкими джинсами, кроссовками на высокой подошве и худи. С кейпом и пончо не совсем удобно носить рюкзаки или сумки на длинной ручке, поэтому из аксессуаров лучше выбрать клатч, поясную сумку или портфель.