Надо брать: Винтажная одежда Versace на Farfetch

В 2017 году исполняется 20 лет со дня смерти Джанни Версаче. По случаю этого события телеканал FX и продюсер Райан Мерфи снимают третий сезон сериала "Американская история преступлений", который будет посвящен убийству дизайнера. Его родная сестра Донателла в съемках участия не принимает, но охотно посвящает творчеству брата коллекции итальянского бренда. Как кутюрную – Atelier Versace, так и сезонную. Напомним, на прошедшей неделе моды в Милане Донателла Версаче устроила роскошный ретроспективный показ, в котором приняли участие супермодели 90-х: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен, Карла Бруни и Клаудия Шиффер.

Почтить память Джанни Версаче решили интернет-магазин Farfetch и британский бутик винтажной одежды William Vintage. В честь двадцатой годовщины со дня смерти дизайнера William Vintage выставил на Farfetch более 500 ценных архивных вещей, созданных Джанни Версаче в промежутке с 1977 по 1997 годы. Среди них – костюмы с узорами в стиле барокко 1992 года, юбки-карандаши в леопардовый принт 1990 года, кожаные плащи 1980 года, редкие модели одежды из коллекций Bondage (осень-зима 1992) и Punk (весна-лето 1994) и Pop. Последняя навеяна работами Энди Уорхола. Кроме одежды ассортимент включает аксессуары: яркие чулки, очки, ремни, платки и украшения.

"Стиль Джанни Версаче - чистый, настоящий гламур, его коллекции всегда выражали неподдельную радость жизни. За буйством красок и изобилием декора скрывался дизайнер, не только знающий толк в идеальном крое, но прежде всего любивший женщин", – отмечает основатель William Vintage Уильям Бэнкс-Блейни.

Винтажные вещи Versace можно купить прямо сейчас на сайте Farfetch.