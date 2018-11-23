Надо брать: кардиган, как у вашей бабушки

Тот случай, когда заценят выбор и бабушка, и все модницы

Продолжаем обновлять теплую часть своего зимнего гардероба. Кроме самых модных в этом сезоне "двойных" свитеров, рекомендуем обратить внимание на "бабушкины" кардиганы. Модными их сделали креативный директор Gucci Алессандро Микеле (кто бы сомневался) и Миучча Прада, а за ними подтянулись и остальные бренды - Burberry, Loewe, No. 21 и др.

Идеальный "бабушкин" кардиган должен быть либо ярким, с геометрическими узорами, цветочными и животными принтами, либо сдержанных и натуральных оттенков, но обязательно с интересными деталями. Это могут быть блестящие нити, большие пуговицы из камней, цветочная аппликация, бисер или жемчуг.

С чем носить: чтобы в кардигане не выглядеть, как бабушка, выбирайте в пару к кардигану юбки, укороченные джинсы и классические широкие брюки. Если кардиган удлиненный, к нему идеально подойдет платье-комбинация.