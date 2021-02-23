Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить

Берет - тот самый аксессуар, который невольно стал заложником своей собственной популярности. Этот головной убор навсегда останется в истории благодаря многочисленным картинам, фильмам и литературным персонажам. При упоминании берета в голове всплывает "парижский" образ, который, не смотря ни на что, остается популярным. Впрочем, сейчас мы говорим исключительно о женских образах, в то время как мужчины используют его в своем повседневном гардеробе много реже. И очень зря.

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании берета в мужском гардеробе, относится к военной униформе. Берет - характерная часть униформы морской пехоты, в особенности в странах постсоветского блока. Чаще всего его носят наискось, лихо сдвинув на одну часть головы. Такие береты характерны кожаной окантовкой, которая помогает аксессуару лучше фиксироваться на голове. Берет отлично смотрится с остальными предметами военной тематики - бушлатом, тренчем или джинсовой курткой с нагрудными карманами. Важно помнить, что берет должен быть достаточно крупным, чтобы он не обтягивал голову.

Но лучшие примеры стилизации мужского берета можно подсмотреть у Майкла Джордана - звезда баскетбола расставался с любимым головным убором разве что на спортивной площадке. У него была их целая коллекция, и он одинаково хорошо его стилизовал и со спортивным костюмом (этот момент показан в документальном фильме Netflix "Последний танец"), и с пиджаком (безупречно элегантный вариант, особенно если дополнить образ однотонной водолазкой), и со спортивным бомбером (лучшим вариантом станет черный кожаный бомбер и светлые джинсы на высокой посадке).