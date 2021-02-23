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Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить

Мода | Стиль

Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить

Текст: Катерина Милославская


Берет - тот самый аксессуар, который невольно стал заложником своей собственной популярности. Этот головной убор навсегда останется в истории благодаря многочисленным картинам, фильмам и литературным персонажам. При упоминании берета в голове всплывает "парижский" образ, который, не смотря ни на что, остается популярным. Впрочем, сейчас мы говорим исключительно о женских образах, в то время как мужчины используют его в своем повседневном гардеробе много реже. И очень зря. 

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании берета в мужском гардеробе, относится к военной униформе. Берет - характерная часть униформы морской пехоты, в особенности в странах постсоветского блока. Чаще всего его носят наискось, лихо сдвинув на одну часть головы. Такие береты характерны кожаной окантовкой, которая помогает аксессуару лучше фиксироваться на голове. Берет отлично смотрится с остальными предметами военной тематики - бушлатом, тренчем или джинсовой курткой с нагрудными карманами. Важно помнить, что берет должен быть достаточно крупным, чтобы он не обтягивал голову. 

Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить (фото 1)
Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить (фото 2)

Но лучшие примеры стилизации мужского берета можно подсмотреть у Майкла Джордана - звезда баскетбола расставался с любимым головным убором разве что на спортивной площадке. У него была их целая коллекция, и он одинаково хорошо его стилизовал и со спортивным костюмом (этот момент показан в документальном фильме Netflix "Последний танец"), и с пиджаком (безупречно элегантный вариант, особенно если дополнить образ однотонной водолазкой), и со спортивным бомбером (лучшим вариантом станет черный кожаный бомбер и светлые джинсы на высокой посадке). 

 

Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить (фото 3)
Kangol
Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить (фото 4)
CHRISTYS' LONDON
Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить (фото 5)
MARINE SERRE
Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить (фото 6)
Asos
Мужской берет как у Майкла Джордана: как носить (фото 7)
Héritage par Laulhère

 

 

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