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Идеальное сочетание: льняное платье и мюли
Для жаркой погоды
Летом платья становятся лучшей городской униформой. Для многих главным критерием в выборе платья летом являются не модные фасоны, а материалы. Для жаркой погоды лучше выбирать платья из натуральных тканей – льна и хлопка. И если несколько лет назад модницы делали ставку на хлопковые платья-рубашки, то вот уже второе лето подряд пальму первенства у хлопка забирает лен. Что, конечно, логично: когда столбик термометра поднимается выше +30 градусов, жару легче переносить в длинном платье изо льна, чем в коротеньком платье из полиэстера.
Льняные платья носят в городе и на отдыхе у моря. Фасон большого значения не имеет. Это может быть коротенький сарафан, удлиненное платье-рубашка на пуговицах или вообще кафтан. Единственное, что стоит помнить, так это то, что лен – мнется и садится после стирки. И это нормально. Если готовы к легкой небрежности в образе – берите. Если платье на 100% состоит изо льна – берите на размер больше.
Надевайте с льняным платьем мюли (на самом деле, можно и сандалии, и кеды, но как-то так получилось, что именно с мюли у льняных платьев сложился хороший дуэт) и отправляйтесь на прогулку по городу, в офис или в путешествие.
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