Легкой походкой: почему нам всем нужны эспадрильи

Эспадрильи – любимая обувь Грейс Келли, Брижит Бардо, Коко Шанель и многих светских дам, которые оккупируют набережные приморских городов с первым наступлением тепла. Впрочем, легкая обувь на джутовой основе подходит не только для хождения по песку и дереву – с асфальтовым покрытием они дружат ничуть не хуже.

История такой обуви, как эспадрильи, началась очень давно – их стали изготавливать в Каталонии ещё в XIII веке. Тогда подошву делали из обрезков канатных жгутов, которые плели из травы esparto – отсюда и пошло название. Обувь получалась легкой, удобной, а главное – износостойкой. Её называли 'espardenya'. Носили её преимущественно крестьяне в теплых регионах страны. Чуть позже подошву начали изготавливать из джута – это было ещё дешевле.

Таким образом "эспарденья" (как их тогда называли) считались исключительно деревенской обувью, которая не соответствовала нуждам и вкусам городского населения. Но всё резко поменялось, когда в 1927 году Луис Кастаньер решил сделать национальную обувь брендом. Тогда вместе с двоюродным братом Томасом Серра они основали фабрику там же, в Каталонии, в городе Баньолес. Томас Серра был инженером и сконструировал машины, которые до сих пор применяются на фабрике Castañer для производства эспадрилий. Впрочем, о какой-то модной составляющей говорить ещё не приходилось – братья Кастаньер видели своей целью в первую очередь массовое производство и покрытие нужд населения. Так, в истории эспадрилий был и военный период. В 1938 году, во время гражданской войны, их носили солдаты – опять-таки, из-за низкой себестоимости и долговечности они представляли собой идеальный продукт военного времени. В тот же период у них появились прорезиненные прокладки, что делало их непромокаемыми.

Ближе к 60-м годам их популярность начала угасать. Почему? В стране началась интенсивная индустриализация, население страны стремительно урбанизировалось, всё больше людей переезжало в города. И эспадрильи стали невостребованными. Тогда руководство предприняло необычный для того времени маркетинговый шаг – оно решило приглашать известных европейских модельеров для сотрудничества, продвигая таким образом свой продукт за рубеж. Затея удалась: одним из первых на это приглашение ответил Ив Сен-Лоран. Он же "облагородил" эту обувь, придумав эспадрильи на танкетке, и тогда же за ними закрепилось название 'espadrilles' (на французский манер). Буквально через несколько лет в летние туфли на джутовой подошве обулась вся американская и европейская элита – от Грейс Келли и Риты Хейворт до Сальвадора Дали.

Киноиндустрия в значительной степени поспособствовала популяризации этой обуви – в них можно увидеть Лорен Бэколл в картине "Глубокий сон", Риту Хейворт – в "Леди из Шанхая", Жанну Моро – в "Жюль и Джим" и многих других. Особенно любил их Дали – правда, предпочитал носить их с носками.

Сегодня эспадрильи – универсальная летняя обувь, чаще всего сделанная из парусины и джута. Они составят идеальную компанию вещам изо льна, но также подойдут и более изысканным нарядам – особенно если это нарядные вариации из шелка с декором из бисера и аппликаций. Сегодня разновидностей эспадрилий существует великое множество – от простых тапочек до элегантных босоножек на высокой танкетке со сложными декоративными элементами.