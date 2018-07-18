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Как носить (и немного полюбить) одежду с леопардовым принтом
Для тех, кто давно хотел, но стеснялся
В Казахстане и других странах СНГ к леопардовому принту принято относиться неоднозначно. Животный принт стал популярным на постсоветском пространстве в 90-е годы – время излишества, неожиданно свалившегося богатства и красивой жизни. Тренд тех, у кого жизнь удалась, подхватили и те, кто был от такой жизни сильно далек или стремился к ней. Юные девушки, особенно те, кто приезжал в большие города из маленьких, хотели всеми возможными способами отхватить свой кусок счастья. Чтобы привлечь внимание мужчин их гардеробы пополнялись броскими леопардовыми нарядами, платьями с глубоким декольте и обувью на невозможных каблуках. И, таким образом, навсегда подпортили репутацию животного принта в приличном обществе.
Однако, в модных кругах, особенно европейских и американских, леопардовый принт не несет за собой негативного флёра. Так, дизайнеры, стилисты и редакторы относят леопардовые наряды к достаточно нейтральным, а некоторые вещи – например, леопардовое пальто – вообще считают вечной классикой. Только леопард с головы до ног могут посчитать эксцентричностью, но им никогда не придет в голову его ассоциировать с вульгарностью. Леопардовые вещи не нужно бояться. Наоборот, они способны сделать даже самый скучный образ интересным. Для этого достаточно выбрать всего один леопардовый элемент одежды – и образ заиграет. А переборщить не получится.
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