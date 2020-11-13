Какие бренды делают украшения для мужчин?

Мужские украшения, как и мужская косметика - не более, чем маркетинговый ход. Ведь аксессуары никогда не были чужды мужчинам - исторически, именно они придумали себя украшать. Сегодня этот факт незаслуженно забыт, и все чаще марки - от совсем молодых инстаграм-брендов до крупных домов - предлагают вариации украшений, которые могут понравиться даже самым консервативно настроенным мужчинам. Перстни, браслеты, серьги, каффы и запонки - рассказываем о самых интересных.

Le Gramme

Промышленный дизайнер Эрван Ле Лойер запустил свой бренд в 2013 году. Это одна из немногих марок, которая специализируется исключительно на мужских изделиях. Браслеты, кольца и цепочки - ассортимент минималистичен, как и дизайн. Интересно, что каждое украшения имеют численное название - цифра обозначает, сколько весит само украшение.

David Yurman

Дэвид и Сибилл Юрман - пара американских художников, специализирующихся на скульптурах. В 70-е годы они начали создавать так называемые скульптурные украшения, которые выставлялись преимущественно в галереях и на арт-выставках. Изделия стали пользоваться популярностью, поэтому пара решила перевести свои произведения в коммерческую плоскость. Их знаковое украшение - "кабельный" браслет, сделанный по образу электрического кабеля. У художников есть и женская линия.

Luis Morais

Cвой первый браслет американский дизайнер Луис Мораис создал в 1998 году. Его прообраз он увидел в журнале, хотел приобрести, но не смог связаться с маркой. Тогда Луис решил сделать свою версию. В отличие от большинства мужских дизайнеров украшений, Мораис активно использует цветные металлы, декоративные камни и текстиль. Один из самых популярных его продуктов - браслет, напоминающий четки. А еще у него большая коллекция запонок - от простых до роскошных.

Rubinacci

Каждому денди известно, что лучшие костюмы шьются в Неаполе у Rubinacci - семейной итальянской мануфактуры, которой сейчас управляет внук основателя Лука Рубиначчи, завсегдатай Pitti Uomo и герой стритстайла. Несколько лет назад Rubinacci запустили и аксессуарную линию, куда вошли украшения. Выбор небольшой, но пестрый - поклонники минимализма вряд ли найдут что-то подходящее для себя. Знаковое изделие - браслет из шелковых нитей, который Лука советует подбирать под цвет пиджака.

M.Cohen

Создатель марки Маор Коэн не делит свои изделия на мужские и женские, но у мужчин его украшения пользуются особенной популярностью. Дизайнер приписывает себе внедрение тренда на jewelry layering - "наслаивание" украшений. Он рекомендует носить сразу несколько браслетов, подвесок и даже колец. Вопреки ожиданиям, это не смотрится чрезмерно за счет брутального минималистичного дизайна.

Alice Made This

Британская марка Alice Made This производит украшения как для мужчин, так и для женщин, но прославилась она яркими элегантными запонками. Сегодня их носят даже девушки. Выбор украшений совсем небольшой, но хорошо продуманный. Присмотреться стоит также к минималистичным кожаным браслетам.