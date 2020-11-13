Поиск

Kazakhstan
Какие бренды делают украшения для мужчин?

Мода | Стиль

Какие бренды делают украшения для мужчин?

Текст: Катерина Милославская


Мужские украшения, как и мужская косметика - не более, чем маркетинговый ход. Ведь аксессуары никогда не были чужды мужчинам - исторически, именно они придумали себя украшать. Сегодня этот факт незаслуженно забыт, и все чаще марки - от совсем молодых инстаграм-брендов до крупных домов - предлагают вариации украшений, которые могут понравиться даже самым консервативно настроенным мужчинам. Перстни, браслеты, серьги, каффы и запонки - рассказываем о самых интересных. 

Le Gramme

Промышленный дизайнер Эрван Ле Лойер запустил свой бренд в 2013 году. Это одна из немногих марок, которая специализируется исключительно на мужских изделиях. Браслеты, кольца и цепочки - ассортимент минималистичен, как и дизайн. Интересно, что каждое украшения имеют численное название - цифра обозначает, сколько весит само украшение. 

Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 1)
Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 2)

David Yurman

Дэвид и Сибилл Юрман - пара американских художников, специализирующихся на скульптурах. В 70-е годы они начали создавать так называемые скульптурные украшения, которые выставлялись преимущественно в галереях и на арт-выставках. Изделия стали пользоваться популярностью, поэтому пара решила перевести свои произведения в коммерческую плоскость. Их знаковое украшение - "кабельный" браслет, сделанный по образу электрического кабеля. У художников есть и женская линия. 

Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 3)
Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 4)

Luis Morais

Cвой первый браслет американский дизайнер Луис Мораис создал в 1998 году. Его прообраз он увидел в журнале, хотел приобрести, но не смог связаться с маркой. Тогда Луис решил сделать свою версию. В отличие от большинства мужских дизайнеров украшений, Мораис активно использует цветные металлы, декоративные камни и текстиль. Один из самых популярных его продуктов - браслет, напоминающий четки. А еще у него большая коллекция запонок - от простых до роскошных. 

Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 5)
Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 6)

Rubinacci

Каждому денди известно, что лучшие костюмы шьются в Неаполе у Rubinacci - семейной итальянской мануфактуры, которой сейчас управляет внук основателя Лука Рубиначчи, завсегдатай Pitti Uomo и герой стритстайла. Несколько лет назад Rubinacci запустили и аксессуарную линию, куда вошли украшения. Выбор небольшой, но пестрый - поклонники минимализма вряд ли найдут что-то подходящее для себя. Знаковое изделие - браслет из шелковых нитей, который Лука советует подбирать под цвет пиджака. 

Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 7)
Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 8)

M.Cohen

Создатель марки Маор Коэн не делит свои изделия на мужские и женские, но у мужчин его украшения пользуются особенной популярностью. Дизайнер приписывает себе внедрение тренда на jewelry layering - "наслаивание" украшений. Он рекомендует носить сразу несколько браслетов, подвесок и даже колец. Вопреки ожиданиям, это не смотрится чрезмерно за счет брутального минималистичного дизайна. 

Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 9)
Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 10)

Alice Made This

Британская марка Alice Made This производит украшения как для мужчин, так и для женщин, но прославилась она яркими элегантными запонками. Сегодня их носят даже девушки. Выбор украшений совсем небольшой, но хорошо продуманный. Присмотреться стоит также к минималистичным кожаным браслетам. 

Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 11)
Какие бренды делают украшения для мужчин? (фото 12)

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Инопланетные украшения и аксессуары для тех, кто не боится быть экстра
Стильный прокол: 7 брендов украшений для пирсинга ушей

Оставьте комментарий

Больше