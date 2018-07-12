Как не облажаться на распродажах и купить действительно нужное

Несколько раз в году в нашу жизнь как ураган врываются распродажи. Специально к этому периоду многие откладывают деньги для того, чтобы вложиться в то, что давно хотелось купить. Однако, реальность оказывается немного иной – во время распродаж покупается самое большое количество ненужных вещей. Особенно сейчас, в июле и августе, когда скидки достигают своего пика и останавливаются на цифре минус 70%. Рассказываем как уберечь себя от ненужных покупок и не поддаться желанию скупить в магазинах все на своем пути.

К распродажам нужно готовиться. И не только с финансовой точки зрения. Прежде чем сломя голову бежать в магазин, стоит заранее изучить его ассортимент. Выбрать понравившееся, вспомнить желанные вещи, на которые не хватало средств, пересмотреть гардероб и отметить, чего действительно в нем не хватает, проанализировать, нужна ли отложенная вещь вообще. Как только список составлен – можно идти в магазин.

С чувством, с толком, с расстановкой

Для многих распродажи, особенно летние, – время для совершения необдуманных покупок. И если к масс-маркету это легко применимо, то с люксовыми брендами все немного сложнее. Решение купить дорогую вещь со скидкой должно быть обдуманным, это – не минутная слабость. Поэтому лучше выбирать базовые и действительно нужные вещи: хорошие хлопковые рубашки, кожаные туфли и сумки, брючные костюмы, пальто из шерсти, тренч, очки, кашемировый свитер и т.п. В общем все, что удачно впишется в любой гардероб и даже через год-два не потеряет своей актуальности. Такой подход – самое рациональное распределение средств бюджета.

В период распродаж у люксовых брендов не стоит брать супер трендовые вещи, сезонные. Поверьте, уже через пару месяцев они потеряют свою актуальность.

For fun

Если базы в шкафу достаточно, а в списке желаний нет очень нужных и качественных вещей, можно обращаться к масс-маркету. Сезонные распродажи – это возможность взять дешевую вещь еще дешевле. В таком случае не лишней будет покупка летнего льняного платья, пары сарафанов, одежды для пляжа и купальника, классных кроссовок и кед, сандалий, аксессуаров вроде ремней и платков. Но даже в магазинах масс-маркет брендов лучше не хватать десять "модных" футболок только потому, что на них скидка.