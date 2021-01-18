20 января Джо Байден вступит в должность в качестве нового президента США. Ранее мы уже писали о том, как внешний образ женщины-политика становится центральной темой обсуждения СМИ на примере новоизбранного премьер-министра Камалы Харрис: ее белый костюм от Carolina Herrera стал данью уважения суфражисткам.

Внешний облик политика можно смело назвать частью его кампании. Это касается не только костюма, но и повседневной одежды. То же распространяется и на королевские семьи - четкое следование протоколу, никаких провокаций. Рассказываем о самых стильных первых лицах государства и их выборе - более, чем веселых носках Джастина Трюдо и нарядах герцогини Сассекской.

Джагмит Сингх, лидер новой демократической партии Онтарио

Лидера новой демократической партии Онтарио, Джагмита Сингха, часто называют потенциальным конкурентом Трюдо. Прогрессивный приверженец сикхизма, он ездит на работу на велосипеде, активно ведет социальные сети. Отличительной чертой образа Сингха является тюрбан - дань преданности собственным корням: его родители - иммигранты из Индии. При этом политик считает, что тюрбан никак не противоречит принципам светского государства, а просто указывает на его идентичность и личную историю. Другими характерными чертами стиля Джагмита являются костюмы тройки и карманные платки.

Рания Аль-Абдулла, королева Иордании

Как королева мусульманской страны, Рания придерживается довольно консервативного дресс-кода. Во время дипломатических выездов она нередко отдает предпочтение нарядам, отсылающим к культуре ее страны. В то же время в ее гардеробе можно найти довольно громкие бренды, вроде Bottega Veneta, Ermanno Scervino и Amina Muaddi.

Летиция, королева-консорт Испании

Королева Летиция c самого начала заявила о себе, как о довольно своенравной персоне. В прошлом журналист, она нередко нарушает протокол, выбирая довольно броские наряды. В своих образах королева регулярно использует демократичные бренды вроде Mango, Massimo Dutti или Steve Madden. Так, на встрече с председателем КНР - Си Цзиньпином - королева появилась в платье бренда Asos, стоимостью около $120.

Кахабер Каладзе, мэр Тбилиси

Бывший полузащитник “Милана”, ныне мэр Тбилиси - Каха Каладзе - по праву считается одним из самых стильных мужчин в политике. Жизнь в Италии наложила отпечаток на стиль Каладзе - непринужденная элегантность прочитывается во всех его образах: добротные базовые вещи разбавляются актуальными кроссовками. Часто заслуги Кахи в формировании утонченного стиля приписывают его жене - дизайнеру Ануки Арешидзе. Но Каладзе эту мысль опровергает: “У жены своя работа. Она готовит новые коллекции и воспитывает детей, а я ношу то, что мне нравится.” В гардеробе Кахи можно наблюдать такие бренды как Acne Studios, Golden Goose и Loro Piana.

Каролина, принцесса Монако

Каролина - дочь Грейс Келли и князя Монако Ренье III. При таких родителях Каролина не имела ни единого шанса быть оставленной без внимания. В Великобритании 80-х сердца людей покоряла Диана, в Монако эту роль взяла на себя Каролина. Повседневные расслабленные образы она разбавляла аксессуарами: косынками, шейными платками, крупными украшениями. Каролина выходила замуж трижды. Два раза она отдавала предпочтение платьям Dior, а для третьей церемонии выбрала костюм от Chanel. Она была музой Карла Лагерфельда: когда дизайнер умер, Каролина сказала, что это была настоящая дружба длиной в 45 лет.