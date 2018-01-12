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Как треники и кроссовки вытеснили элегантные костюмы на Pitti Uomo
Street Style с 93-й выставки мужской моды во Флоренции
Во Флоренции стартовала 93-я выставка мужской моды Pitti Uomo. За последние пару лет Pitti привлекла к участию множество молодых талантов, влиятельных дизайнеров и прогрессивных брендов, которые раньше старейшую выставку обходили стороной. В этом году на Pitti Uomo приехали более 1200 брендов со всего мира, предлагающие одежду, обувь, аксессуары и даже косметические средства. И все же на Pitti взгляды по-прежнему прикованы к мостовым и тротуарам Флоренции, по которым прогуливаются сотни покупателей, блогеров, стилистов, редакторов, байеров, денди и джентльменов неизвестного происхождения. Точнее, к их стилю.
На выставке действуют 12 секций: мужские костюмы – сердце выставки и самая большая секция, уличная мода, спортивная, альтернативная, гендерно-нейтральная, андерграундная, "городская" (преимущественно здесь представлена одежда из денима) и т. д. Несмотря на то, что большинство брендов, около 400, выставляются в основной секции, популярность остальных растет с каждым годом. Многие эксперты предполагают, что через несколько лет уличная, спортивная и гендерно-нейтральная мода вообще вытеснит классику. Прогноз вполне реальный, особенно если посмотреть на то, как сегодня одеваются гости Pitti Uomo. Больше никто не стремится быть идеальным и носить исключительно костюмы-тройки и пальто безупречной посадки. Их вытесняют спортивные штаны, кроссовки, объемные худи и пуховики. Даже традиционных шляп стало меньше, их заменили обычные шапки. Разве что бороды пока на месте.
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