Как носить сумку-авоську: три разных способа

Экологичный образ жизни сегодня можно назвать самым популярным лайфстайл-трендом. Это понятие включает в себя всё: сортировку мусора, разумное потребление воды, отказ от покупки масс-маркета и кофе в пластиковых стаканчиках. Вследствие этого сумка-авоська, любимая нашими бабушками, полюбилась и эко-активистам – её рекомендуют регулярно носить с собой, чтобы полностью отказаться от пластиковых пакетов. Мы же считаем, что авоську можно и нужно брать не только на базар – она легко миксуется не только с майками и шортами, но и с вечерним платьем, спортивной формой и строгим костюмом.

Вечерний образ

Одно из несомненных преимуществ (и, одновременно, минусов) авоськи – прозрачность, поэтому содержимое сумки стоит подбирать с умом. Во-первых, класть в неё стоит только большие предметы, которые не смогут выпасть. Мы рекомендуем взять крупный кошелек, куда также можно положить мелкие вещи вроде помады и ключей. Пусть он будет ярким и приковывает к себе внимание. Оптимальными для вечернего образа с авоськой будут платье длины миди и туфли на шпильке с тонкими ремешками. И не забудьте про крупную деталь вроде броши – пусть о ностальгическом настроении напоминает не только сумка.

Спортивный образ

Авоська может с успехом заменить и сумку для спортивной формы – в неё легко поместятся кроссовки, майка, тайтсы и экологичная бутылка для воды. В принципе, спортивный стиль изначально подразумевает расслабленность, поэтому авоська не будет чужда ни спортивным штанам, ни кроп-топу, ни панамке. К тому же она станет альтернативой надоевшему рюкзаку или спортивной сумке.

Офисный образ

Авоську можно брать даже в офис, где принят строгий дресс-код. Тем более, что в этом плане она универсальна – ведь в неё можно положить ноутбук, ежедневник и кошелек, а если захочется выйти с работы налегке, авоську можно свернуть и оставить один кошелек. Единственный совет: выбирайте авоську нейтрального оттенка.

Авоськи бывают разной формы – бренды активно экспериментируют с формой вязки, цветами и материалами. Так, например, сегодня можно найти не только легкие сумки-сетки, которые были в ходу в Советском Союзе, но и дизайнерские варианты из плотных шерстяных нитей с деревянной и металлической фурниторой. Если же хочется купить настоящий "бабушкин" вариант – отправляйтесь на сайт проекта "С любовью в каждой петельке". Эта благотворительная программа даёт возможность пенсионерам продавать сделанные ими изделия. Там авоськи можно взять за 5-6 тысяч тенге. Также можно взять сумки казахстанского производства, за ними стоит идти в Experimentarium.