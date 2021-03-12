Как провести показы в карантинном Париже: Лувр, Версаль и парковки

На днях в Париже завершилась неделя моды. Рассказываем о марках, которым успешнее всего удалось обернуть все перипетии пандемии в свою пользу.

Парижский календарь значительно обеднел в этом году: в него, например, добавлены показы Versace, но многие марки отказались принимать участие в официальном расписании. Как правило, такое себе могут позволить крупные бренды, поэтому тяжеловесов в этом году оказалось меньше обычного. Из списка выбыли Saint Lauren, Celine, Balenciaga, Jacquemus - все те, кто чаще всего собирает вокруг себя медийную шумиху. Но не обошлось и без громких событий: свою первую коллекцию для Chloé представила Габриэла Херст - уругвайский дизайнер была объявлена креативным директором марки в конце прошлого года. В 7-минутное шоу Херст удалось уместить все - и многочисленные реверансы в сторону своих предшественников, и фирменные коды собственного стиля. 3 марта, в день показа, исполнилось 100 лет со дня рождения основательницы дома Габи Агьен. Херст, понимая значимость момента, провела шоу на бульваре Сен-Жермен - прямо там, где когда-то дебютировала с первой коллекцией Chloé сама Агьен. Модели, свободно шагающие по опустевшим улицам Парижа - зрелище более чем трогательное и впечатляющее.

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Coperni - другая марка, которой удалось обернуть себе на пользу пустые улицы столицы. Небольшой парижский бренд, прославившийся своими аксессуарами, уверенно делает шаги в направлении высокой моды. Свой новый показ они провели на огромной парковке в свете фар десятка автомобилей (что, можно предположить, было очень удачной рекламной интеграцией). Но, несмотря на эффектность шоу, аксессуары по-прежнему выглядели более впечатляюще, чем сама одежда.

Еще один интересный показ - от Nina Ricci, марки уже несколько лет находящейся под управлением пары голландских дизайнеров Рушеми Боттера и Лиззи Херребрю. Пустой белый коридор, синие стулья и огромные шляпы-котелки, которые осенью можно будет увидеть на всех съемках - простая сценография была компенсирована на редкость удачной во всех аспектах коллекцией. Удивительно интернациональным получился ролик Hermès. Видео снимали в трех местах: шоу начинается с танцевального перформанса в Нью-Йорке, затем переносится в Париж (там, в здании Республиканской гвардии, прошло дефиле), а после - в Шанхай. Впрочем, отследить это было сложно - все проходило в практически одинаковых декорациях насыщенного винно-коричневого цвета. Именно такой будет осень, по мнению креативного директора марки Надеж Ване-Цыбульски.

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Эффектным и концептуальным видео порадовал дизайнер из Йоханессбурга - Тэбе Магугу. Южноафриканский дизайнер, победитель LVMH Prize-2019, при создании короткометражки Counter Intelligence вдохновлялся собственными интервью с бывшими шпионками, которые работали на правительство ЮАР и, наоборот, в обход него. Даже на принтах платьев - отпечатки пальцев шпионок и записи их допросов. Сама коллекция так и была названа - "Контрразведка".

Пока Фиби Файло отдыхает от мира большой моды, ее бывшие сотрудники и те, кого называют "учениками Файло", активно его покоряют. Южнокорейский дизайнер Rokh показал коллекцию, которую очень тепло восприняли критики из всех регионов. "Я склонен делить вещи на категории - на мой взгляд, каждая из них существует в собственной вселенной. Вечернее платье, повседневные джинсы, тренч, сшитый на заказ костюм: у каждой из этих вещей - свое предназначение. Объединяя их, мы создаем гардероб. Это похоже на построение вселенной" . На этот раз он показал коллекцию "Вселенная" в бетонном пространстве пивоваренного завода.

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Из тех гигантов, кто остался на сцене парижского календаря, самыми интересными можно назвать Givenchy, Chanel и Louis Vuitton. Уверенно следуя своей стратегии, Мэттью Уильямс продолжает создавать одежду, которая лучше всего подойдет для Инстаграма и ТикТока. Критики называют эти предметы open brag - то, что призвано вызывать зависть у фолловеров. Креативный директор снова цитирует своих предшественников - в головных уборах прочитывается то, что мы видели в Givenchy Риккардо Тиши осенью 2011. Уильямс тоже будто бы вспоминает Александра Маккуина (как в своей первой коллекции для французского бренда) - в обуви: массивные туфли очень напоминают модель Александра Маккуина Armadillo.

Chanel, Dior и Louis Vuitton как дома с истинно "французским" наследием в очередной раз сделали акцент на своем происхождении. Для Chanel ролик срежиссировал дуэт Inez & Vinoodh. Он был снят в легендарном парижском клубе Castel - атмосфера отразилась на настроении одежды. Блестящие платья, комбинезоны, спортивные твисты на классические твидовые жакеты - все это напомнило о том, что будущее обещает вернуть праздник в наши жизни. За диджейский пульт встал Мишель Гобер, один из самых известных в модной индустрии саунд-продюсеров. Dior перенесли шоу и перформанс в Версаль, где ролик снял знаменитый арт-директор Фабьен Барон. Современная художница Сильвия Джамброне придумала зеркальную инсталляцию "Зал теней". А накануне показа Dior пяти художницам из разных стран было предложено нарисовать иллюстрации о роли женщин в современном обществе - их работы и стали тизерами шоу. Одежда - классика от Dior в видении Марии Грации Кьюри: приталенные жакеты, летящие платья, юбки миди, воздушные блузы и пальто. Просто, но оптимально для любого стайлинга.

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Louis Vuitton же захватили Лувр - в частности, его главную лестницу. Шоу снимали в окружении работ Микеланджело и предметов греческой и римской античности, которые хранятся в Галерее Дарю в Лувре. В выборе локации ничего удивительного нет: конгломерат LVMH уже на протяжении 15-ти лет является покровителем парижского музея. На этом тема античности не закончилась. Изображения на аксессуарах - результат коллаборации с итальянским брендом Fornasetti, основанном в 1940 году. Основная тема - греческие богини и их облачения: в коллекции можно найти отсылки к латам (сделанным в виде заплаток на пальто), на это также указывают крупные плечи и высокие зашнурованные ботинки.

Закрыло неделю одно из самых красивых шоу - Miu Miu, видео снимали в Доломитовых Альпах. Модели шли по снегу в стеганых лыжных комбинезонах, пуховиках, костюмах с ватными брюками и платьях. На ногах - меховые сапоги-унты, на руках - ватные варежки. Образы дополняли вязаные шапки-шлемы с отстегивающимися масками, уж очень похожие на те, что мы совсем недавно видели в коллекции Calvin Klein осень-2018 при Рафе Симонсе.

На сегодня уже точно известно, что июньские недели моды (мужская и высокой моды) также будут проходить в диджитал-формате, в то время как все ставки сделаны на сентябрь - планируется, что мода в Европе вернется к жизни только к осени. Но и этот вопрос остается открытым.