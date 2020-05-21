Как очки в черной оправе стали культовым предметом интеллектуалов, анархистов и чудаков

Сегодня очки в черной оправе с крупными стеклами - неотъемлемая часть образа интеллектуала в классическом его представлении. Наравне с сигаретой и черно-белым портретом, эта деталь оставалась главным аксессуаром финальной чертой образа. Сегодня мы решили поразмышлять о том, как эта пара осталась в сердцах главных умников истории.

Очки в роговой оправе, подвижная мимика - комик Гарольд Ллойд был кумиром тысячи простых американцев. Сегодня его имя нам не так известно, но, вполне возможно, что и этого бы не случилось, если бы однажды Ллойд не выбрал себе аксессуар, который отныне будет ассоциироваться только с ним. Будучи театральным актером по образованию, он решает перейти в комедию - там зарабатывают больше денег, да и слава приходит гораздо быстрее. Прежде чем покорить Голливуд, Ллойд примеряет сотни амплуа - от подражателя Чарли Чаплину, до самостоятельного персонажа, который останется в истории как Glasses Man. Стремясь оторваться от персонажа Чаплина и оживить свою карьеру, Ллойд создает нового персонажа, который был бы его противоположностью и отличался невзрачной внешностью. Он переодевается в одежду, популярную среди рабочих американцев в 1910-х годах и завершает ансамбль парой круглых очков в роговой оправе, которые закрепляют его статус "обычного" парня. Ношение очков было стигматизировано, а их носители считались физически слабыми непривлекательными интеллектуалами. Это было предрассудком послевоенного времени - идеальный солдат обладал острым зрением, а именно доблестный солдат был идеалом мужчины того времени.

Гарольд Ллойд

Сам Ллойд не нуждался в очках, поэтому носил очки без диоптрий - по его словам, они затемняли его глаза при съемке, что помогало создать более "глубокий" взгляд на кадре. Неожиданно, персонаж возымел огромный успех у зрителей и привел к росту популярности очков в роговой оправе: продажи по всему миру выросли, поскольку улыбчивый, стремительный персонаж Ллойда, воплощение американской мечты, помог развеять негативные стереотипы о носителях очков. Однажды производитель очков, у которого актер заказать оправу, вернул ему чек обратно и прислал двадцать оправ в подарок - вместе с запиской с благодарностью. Объясняя популярность своего образа, Ллойд говорил в интервью - "они создают романтическую привлекательность образа, позволяют привлечь женский взгляд, обычно не востребованный комедией, и они не привязывают меня ни к какому определенному типу или диапазону сюжета".

В европейских странах также происходит сдвиг парадигмы. Правда, популяризация началась именно с очков солнцезащитных - из дешевого товара коммивояжеров в 1920-е годы постепенно превращаются в дорогой изысканный продукт. Особенно в этом преуспели оптические предприятия из Германии, которые в это время уверенно вышли на международный рынок - Nitsche & Günther из города Ратенов, Carl Zeiss – из Йены, Josef Rodenstock – из Вюрцбурга. Также в Европе начинается короткий послевоенный расцвет - на первый план выходят представители интеллектуальной элиты и богема. Художники, композиторы, модельеры, писатели, философы - все они поголовно представляют из себя людей новой формации. Они отказались от моноклей и пенсне, вместо этого - модные громоздкие роговые оправы. Законодателем мод в этом плане можно считать Игоря Стравинского - очки были его любимым аксессуаром, на многих знаковых своих портретах, сделанных Ричардом Аведоном, Ирвингом Пенном, Анри Картье-Брессоном он позирует именно в них. Во время репетиций он частенько надевал даже двойную пару очков - говорят, такая привычка была также у Римского-Корсакова. Характерно, что очки были прерогативой людей, занимающихся интеллектуальным трудом - а этот аспект был очень важен в ту эпоху, когда происходила масштабная индустриализация труда, и многие рабочие профессии оказались невостребованны.

Игорь Стравинский Вуди Аллен

Нельзя не отметить вклад Шанель в развитие индустрии оптики - впрочем, сложно отметить ту отрасль стиля, где Шанель не оставила свой след. Благодаря ей загар перестал считаться неблагородным - наоборот, состоятельные парижанки отправлялись на пляжи Довилля за оливковой кожей. А вместе с этим полюбили большие солнцезащитные очки в крупной оправе, прикрывающие половину лица.

Но с наступлением военных времен крупные "интеллектуальные" оправы опять были заброшены - им на смену пришли знаменитые "авиаторы", которые носили американские пилоты, а вместе с ними и весь мир. Впрочем, уже в 1952 году Ray-Ban представили очки Wayfarer с пластиковой оправой - с тех пор эта модель стала абсолютной классикой. Пластиковые очки набирали популярность на протяжении 1950-х и 1960-х годов, в конечном итоге вытеснив черепаховый панцирь в качестве самого популярного материала для оправы очков. Их хотели носить все - правда, теперь уже не из желания подражать интеллектуальной элите, а из желания быть похожими на звезд рокнролла или тусовки - таких, как например исполнитель Бадди Холли, Мик Джаггер и, конечно, Уорхол. Солнцезащитные очки носят даже в клубы - и чем они больше, тем круче.

Эта тенденция постепенно угасает в 1970-х годах с отрицательной реакцией на культуру 50-х и 60-х годов, когда стали популярны негабаритные металлические очки в стиле Ray-Ban Aviator. Совсем другая ситуация наблюдается в это время в Советском союзе, где роговая оправа и крупные очки становятся массово распространены, но не считаются чем-то привлекательным. Наоборот, крупные очки - непривлекательная деталь образа, особенно для женщин. Например, отличительной деталью образа героини Алисы Фрейндлих в "Служебном романе" были как раз очки - и избавление от них стало своеобразным прощанием с образом "мымры". Такие же очки носят мелкие работники, непривлекательные мужчины (тот же герой Андрея Мягкова).

Егор Летов Эдуард Лимонов

Можно сказать, это и было рождением ugly chic, который возьмут на вооружение новая интеллектуальная элита 80-х в СССР. Это музыканты-рокеры, художники, творческая интеллигенция - Егор Летов, Эдуард Лимонов, Сергей Курехин, Артемий Троицкий. Очки для них - не необходимость, а скорее важная деталь, которая "доделывает" образ, в котором нет места излишней гламуризациии и эстетике.

С тех пор тенденции, связанные с крупными очками меняются слишком часто, но не уходят надолго. Сегодня по статусу их можно сравнить разве что с жемчужной ниткой - более универсального способа придать необходимый "интеллектуальный" налет образу сложно придумать. Если жемчужная нитка - это аксессуар сильной женской позиции, то очки в черной оправе - это универсальное оружие интеллектуалов (или желающими казаться). Например, именно ими весьма удачно воспользовалась Ксения Собчак в свой транзитный период - от "Блондинки в шоколаде" до главной персоны российского телевидения.