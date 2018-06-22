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Мода / Стиль

Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши"

Идеальный летний халат

Текст: Buro247.kz

Халат, а также его разновидности – кимоно, юката и прочие просторные накидки – стали самым горячим трендом прошлого лета. Сейчас интерес к ним немного поутих, но, с другой стороны, разве можно придумать более подходящий вариант для лета? В свободном одеянии будет не жарко даже в душные 30 градусов, а вечером оно защитит от прохладного ветра. Мы уже писали о том, как стилизовать халаты всех мастей, а сегодня предлагаем вам приглядеться к кимоно – настоящим, с длинными рукавами и воротничками томоэри. Тем более  что недавно кимоно из натурального шелка и хлопка появились в корнере винтажной одежды Out of Almaty. 

Главное при подборе образа – не переборщить с аутентичностью, поэтому украшения для волос вроде палочек и гребней лучше оставить до лучших времен. Один из вариантов – повторить образ музы Ива Сен-Лорана Лулу де ля Фалез. Экстравагантная светская львица очень любила Восток, и халаты составляли значительную часть ее гардероба. Синее кимоно с широкими брюками-клеш и шарфом в виде повязки хорошо впишется в городской пейзаж, а вариант с широкополой шляпой, вернувшейся в моду благодаря Симону Порту Жакмюсу, будет незаменим на пляже. Панама и кроссовки – универсальный вариант для долгих поездок, а длинное кимоно с комбинезоном лучше приберечь для дневных вылазок в город.  

Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши" (фото 1)

Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши" (фото 2)

 

Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши" (фото 3)

Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши" (фото 4)

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