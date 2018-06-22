Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши"

Халат, а также его разновидности – кимоно, юката и прочие просторные накидки – стали самым горячим трендом прошлого лета. Сейчас интерес к ним немного поутих, но, с другой стороны, разве можно придумать более подходящий вариант для лета? В свободном одеянии будет не жарко даже в душные 30 градусов, а вечером оно защитит от прохладного ветра. Мы уже писали о том, как стилизовать халаты всех мастей, а сегодня предлагаем вам приглядеться к кимоно – настоящим, с длинными рукавами и воротничками томоэри. Тем более что недавно кимоно из натурального шелка и хлопка появились в корнере винтажной одежды Out of Almaty.

Главное при подборе образа – не переборщить с аутентичностью, поэтому украшения для волос вроде палочек и гребней лучше оставить до лучших времен. Один из вариантов – повторить образ музы Ива Сен-Лорана Лулу де ля Фалез. Экстравагантная светская львица очень любила Восток, и халаты составляли значительную часть ее гардероба. Синее кимоно с широкими брюками-клеш и шарфом в виде повязки хорошо впишется в городской пейзаж, а вариант с широкополой шляпой, вернувшейся в моду благодаря Симону Порту Жакмюсу, будет незаменим на пляже. Панама и кроссовки – универсальный вариант для долгих поездок, а длинное кимоно с комбинезоном лучше приберечь для дневных вылазок в город.