Идеальное сочетание: длинное платье и объемный пиджак

За пару лет мы так "срослись" с брючными костюмами, что уже не представляем своего гардероба без пары широких брюк и пиджаков oversize. Костюмов много не бывает, но этой весной есть смысл попробовать что-нибудь новое – например, в пару к пиджаку выбрать платье "в пол".

Длинное платье в течение долгого времени считалось атрибутом вечерней моды, но даже самые "нарядные" экземпляры при умелой стилизации становятся абсолютно уместными и в повседневной жизни. К лету традиционно потенциал платьев "в пол" раскрывается в полную силу. Каким это платье должно быть? На самом деле, любым. Пожалуй, единственный критерий – свободный, "расслабленный" крой. В длинном платье должно быть настолько же комфортно, как в брюках и кроссовках. Шифоновые – в цветочек, отсылающие к моде 70-х, с графическими и другими узорами, плиссированные и ассиметричные, полупрозрачные, с рюшами или однотонные, без декора (для адептов минимализма). Берите, какое душе угодно (кроме объективно нарядного, в духе black tie) и надевайте в паре с любимым пиджаком. На ноги – кроссовки, сапоги-казаки, мюли на маленьком каблуке, с квадратным носом.