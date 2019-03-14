Лайфхак: как сделать образ запоминающимся с помощью одной детали

Мы уже рассказывали о том, как собрать идеальный капсульный гардероб и выстроить персональный стиль с помощью нескольких предметов. Всё это – идеальные рекомендации для повседневных гардеробных решений. Но признаемся: иногда наступает день, когда хочется чего-то эксцентричного. Для кого-то это может быть юбка из перьев, а для кого-то – просто помада другого оттенка. Поэтому в продолжение наших материалов мы решили составить четыре варианта запоминающихся образов, где решающую роль играют небольшие, но яркие детали.

Голубой

Голубые тени – помните? Задвигаем подальше все стереотипы о "спорном" оттенке. Голубые тени имеют сотни подтонов, главное – найти свой. Самый простой вариант – нанести тени ровным тоном на всё веко, не затемняя уголок глаза, прокрасить карандашом межресничное пространство и нанести тушь. Если боитесь теней – начинайте с цветных подводок и карандашей, а также экспериментируйте с оттенками. Губы лучше оставить нетронутыми. Если вы используете IQOS, хорошим дополнением к образу могут стать держатели из лимитированной коллекции, которые совсем недавно вышли в четырех металлических оттенках. В частности, держатель морского цвета. Такая деталь не останется незамеченной, а ещё она выделит ваш гаджет среди остальных.

Золото

Мы уже рассказывали про то, что крупные заколки для волос – главный хит сезона. Очень важно не ограничиваться невидимками, а выбирать именно те варианты, которые сразу будут бросаться в глаза. Желательно брать сразу несколько, и все – разных форм. Мы предлагаем отдать предпочтение золотистым вариантам с крупными камнями вроде жемчуга или искусственных кристаллов.

Черный

Черный и все его родственные оттенки – от тёмно-бордового до тёмно-синего – отлично смотрятся на губах. Лучше всего носить их именно днем, когда они заметны, так как для вечера тёмные губы – это классический вариант. Сегодня выбор тёмных помад, блесков и карандашей огромен, можно выбрать подходящий вариант с шиммером, зеркальным блеском или матовым. Если боитесь начать сразу с черного, можно поэкспериментировать с бордовым или коричневым цветом.

Красный

С приходом весны в наш гардероб смело врываются яркие цвета. Как правило, мы свободно носим яркие аксессуары – шарфы, шляпы, очки и сумки. Но особенно запоминающимся образ получается с акцентом на яркую обувь. Поэтому смело выбирайте на весну ботильоны и туфли красного оттенка. Отговорки про "непрактичность" уже не работают. Красная обувь в сочетании с монохромным образом сдержанных оттенков выглядит невероятно стильно.

Цветные держатели IQOS из лимитированной коллекции органично подходят к любому модному образу. Кроме того, вы определённо не спутаете свой держатель яркого цвета с другими.Также дополнительный держатель добавляет удобства: пока используется один, второй заряжается. Посмотреть и купить лимитированную коллекцию держателей IQOS можно в официальных точках продаж и на сайте iqos.com.

IQOS не является безвредным. Только для совершеннолетних курильщиков.

Материал подготовлен при финансовой поддержке ТОО «Филип Моррис Казахстан».