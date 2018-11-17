Дорогая бедность: почему люди покупают "поношенные" вещи за баснословные деньги

Попробуйте показать новые потертые кроссовки Gucci за 900 долларов своим родителям. Какую реакцию вы получите? Старшие, как минимум, удивятся вашему выбору. Но между тем, тренд на искусственно состаренную, порванную или изуродованную одежду и обувь длится уже несколько лет. Почему мы готовы платить бешеные деньги за вещи, которые выглядят так, будто мы нашли их на улице?

Вопрос заключается не в технике деконструктивизма или тренде на переработку старых материалов, а в восприятии красоты. Сегодня красота и уродство снова близки друг к другу. Причиной этому может быть размытие классов, эволюция la mode destroy и социально-политические изменения. Как сказал Умберто Эко: "Уродство больше не противоположность красоты, а её другое лицо."

В онлайн-магазинах в описании к одежде можно увидеть термин 'distressed' – порванные джинсы, футболки с дырками "от сигарет", рваные, грязные кроссовки. Впрочем, такая стилистика – далеко не новинка. Истоки лежат еще в начале 1980-х годов. Можно вспомнить свитер Hole от Comme des Garçons 1981 года, пальто Косуке Цумура Final Home 1994-го, вещи Martin Margiela, покрытые "плесенью", и коллекцию John Galliano Hobo 2000 года. В 1990-е под влиянием музыки Pearl Jam и Nirvana приходит гранж. Для своей коллекции 1993 года Хусейн Чалаян закопал вещи на заднем дворе своего дома, а в день показа выкопал значительно потрепанную и местами подгнившую одежду, чтобы представить её на подиуме. Успех был оглушительным. В 1995 году Маккуин показывает вещи с отпечатками шин. Как и "Восс" или "Изнасилованная Шотландия", она стала знаковой для него.

Сегодня в том же направлении работают Вирджил Абло и Канье Уэст. Только теперь акцент смещается. Одежда – больше не художественное высказывание. Скорее, это бунт против классической "правильной" эстетики, когда слишком много усилий прикладывается к тому, чтобы выглядеть хорошо, утверждает креативный директор London College of Fashion Тони Гленвилл в интервью для Vogue. Среди фанатов стиля scumbro – Джастин Бибер, Пит Дэвидсон и Шайа Лабаф.

Общество легче воспринимает несовершенства. Это можно отследить по обуви. Негласный этикет – она должна быть чистой. Грязные ботинки были плохим тоном. Но сейчас демонстративный выбор "грязной" обуви на показах уже не ассоциируется у людей с простой неряшливостью. "Наши исследования показали, что наличие аккуратной и ухоженной обуви коррелирует с образом чересчур нервных, педантичных или политически консервативных людей. Таким образом, демонстративный выбор грязных туфель может быть попыткой представить себя как человека расслабленного и равнодушного к трендам", – говорит один из авторов работы "Обувь как ресурс первого впечатления" Анджела Банс из Колледжа Уэллсли. Вспомним кеды Демны Гвасалия, в которых он пришел на показ Гоши Рубчинского в 2016 году – разрисованные им самим Converse. А теперь представьте Кристобаля Баленсиага или даже Мишеля Гома в похожем.

Докторант Parsons School of Design Шарлон Лау утверждает, что покупку чего-то "заранее испорченного" можно объяснить желанием утвердить свой статус. Таким образом вы демонстрируете, что можете потратиться на что-то рваное и грязное, казалось бы, совсем не нужное. Во времена, когда масс-маркет копирует каждую вещь дизайнерских брендов, а фейки становятся неотличимы от оригиналов, покупка "никуда не годных" порванных джинсов и кроссовок – пиковый тренд в luxury-сегменте. А такие детали на вещах, как "грязь", совсем не означают, что на них было потрачено меньше сил и таланта. Наоборот, обычно такие "узоры" в виде дыр от пуль и пятен от грязи требуют уйму ручной работы и опыта. Чаще всего одежда с distressed элементами – это вещи, на которые было потрачено дополнительное время, чтобы изуродовать их.

С одной стороны, выглядеть нарочито бедно – это показной отказ от потребления и бунт против идеальной картинки, но с другой стороны – это эксплуатация и коммодификация понятия "реальной бедности" для привлечения внимания.

Возможно, выбор такого стиля в одежде – это еще один способ демонстрации материальных благ или интеллектуального превосходства. Ведь предубеждения из разряда "чем больше человек уделяет времени своему внешнему виду, тем меньше у него остается времени на свое развитие", до сих пор сильны. Но факт остается фактом – одеваться так, как будто ты не старался, при этом выглядеть модно, намного сложнее, чем просто покупать вещи из базовых коллекций. Это сложно, дорого и занимает больше времени. Позволить такую роскошь себе могут не все, даже у Джастина Бибера это не всегда получается.