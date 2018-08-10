Что стоит покупать на осень уже сейчас?

Ранняя осень в Казахстане – самый приятный период в году. На улице стоит теплая погода, но уже нет той удушающей августовской жары, а по вечерам наступает долгожданная возможность надеть пиджак, плащ или джинсовую куртку. К сожалению, длится этот период совсем недолго, поэтому к нему стоит подготовиться заранее - чтобы потом не кусать локти холодным октябрьским днем. Вот список тех вещей, которые стоит носить в сентябре.

Плащ

И обязательно – голубого цвета. Типично осенние цвета остались в прошлом - бордовый, песочный, хаки и охру заменит голубой. Самые разные его оттенки появились в коллекциях Off-White, Nina Ricci, Jil Sander, Loewe и других брендов. И если голубое пальто в холодное время года вещь абсолютно непрактичная, то легкий голубой плащ или дождевик станет спасением по вечерам.

Джинсовая куртка-варенка

Тай-дай деним уже назван самым горячим трендом следующей осени. Не лишним будет пополнить гардероб вареной джинсовой курткой-оверсайз. Аутентичные варианты можно найти в винтажных онлайн-бутиках (например, на Farfetch или ASOS Marketplace), а более современными опциями можно разжиться в любом масс-маркете – от Bershka до Zara. Самые смелые могут повторить культовый джинсовый образ Бритни и Джастина - и да, это будет актуально.

Костюм-двойка

Наверняка, у вас уже есть классический костюм-двойка, который можно носить и в пир, и в мир. Так вот, ближайшее время он точно никуда не денется. Если летом мы предлагали носить его с шортами, то сейчас возвращаем в гардероб брюки. Вместо классических прямых - широкие кюлоты или клеш,а также обязательно обратите внимание на принты - клетка, "гусиная лапка", тартан.

Сумки-кроше

Вязаные топы и платья наводнили инстаграмы блогеров и съемки журналов еще весной. Кроше в переводе с французского дословно означает "маленький крючок". Так называют одну из техник плетения крючком, для которой характерна воздушная фактура с большим количеством дырок. В прошлом сезоне дизайнеры применили технику везде: от простых платьев-маек Missoni и Jonathan Simkhai до сложных конструкций MSGM и Alexander McQueen. Осенью кроше остается с нами, но уже в виде аксессуаров - маленьких и больших тоутов, почтальонок и клатчей.

Кепи

Фуражки в стиле Гавроша уже не первый сезон активно вводит в моду Мария Грация Кьюри. Любовь к этому аксессуару вылилась в рекламную кампанию осень-зима 2018/2019, стилизованную под скриншоты из фильмов французской "новой волны", героини которых также любили мальчишеские фуражки. Еще до Dior они регулярно появлялись в коллекциях Isabel Marant, а сейчас все звезды стритстайл - от Кайи Гербер до Кендалл и Джиджи - ходят в кепи украинского дизайнера Руслана Багински. К слову, они отлично будут смотреться с джинсовой курткой.