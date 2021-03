"Мы живем в цифровом мире, и от этого мы жаждем вернуться к аналоговому", - рассказывали дизайнеры берлинского коллектива GmbH в своем интервью американскому Vogue по случаю выхода осенней коллекции, представленной в январе в рамках Недели моды в Париже. Как и все шоу, она была показана в диджитал-формате. Шоу получило название "Мир на проводе", что стало отсылкой на немецкий научно-фантастический телефильм, снятый Фассбиндером в 1973 году. Его идея в том, что мир существует только внутри другого – через программу моделирования искусственного мира. Слишком актуальная аналогия с нынешней эпохой.

Ридженсикор, коттаджкор, горпкор - эти цифровые тенденции активно размножаются, подпитываясь силой социальных сетей. Один из первых, нормкор, появившийся в 2014 году, распространялся со скоростью, свойственной 2014 году - потребовалось несколько месяцев для того, чтобы потребители переняли и адаптировали этот тренд. Новые же движения, возникают в интернете стихийно, и со скоростью света перенимаются, адаптируются и получают новое развитие. И последние пару лет активность этих движений выросла в несколько раз. "У одной субкультуры может быть несколько подвидов, которые достаточно сложно дифференцировать, находясь "снаружи", зачастую негласные коды, визуальные решения, музыкальные и киновкусы, понятны только самим участникам, которые находятся "внутри" своей субкультуры", - подчеркивает модный антрополог и лингвист Саверия Менделла.

"Кор" - означает ядро, суть, в переводе с английского. Поэтому чаще всего эти субкультуры очень концентрированы в своих проявлениях - они подразумевают очень узкую направленность, специфичность, приверженность, которой может не быть в других субкультурах. Почему они начали так активно развиваться? Найти определенную точку отсчет будет сложно. Исследователи и современные антропологи в качестве довода используют общую тенденцию к ускорению обмена связи и диджитализацию процессов. Очевидно, что общество, в том виде, в котором мы его сейчас знаем, целиком проецируется в интернет. И внутри него создает свои собственные общества и под-общества.

Движущая сила этих субкультур - как всегда, подростки. Для них в частности характерен интерес к таким сферам и культурам, с которыми они никогда не сталкивались - этим, например можно объяснить найткор (от английского 'knight-core') - субкультура "рыцарей". Она характеризуется не только определенным стилем одежды и вкусом в кино и музыке, но и определенным кодексом чести и правилами поведения. Неудивительно, что подобные движения активно апроприируются модной и бьюти-индустрией - характерная стилистика дает огромный пласт для вдохновения.

Итак, какие субкультуры существуют?

Витчкор

Одна из старейших интернет-субкультур, которая зародилась еще в середине десятых годов. Наиболее крупные ее сообщества находились еще ВКонтакте (и продолжают процветать, к слову). Витчкор - увлечение всем ведьминским, потусторонним, темным, готичным - это направление в какой-то степени можно назвать ответвлением готической субкульктуры. За исключением того, что в витчкоре есть особый акцент на сексуальность и раскрепощение. Для последователей витчкора характерна любовь к картинам Дарио Ардженто и Паоло Пазолини, увлечение музыкой вроде ранних Сrystal Castles, а среди брендов, которые могли заинтересовать их последовательниц однозначно можно назвать Alexander McQueen, Mugler и Paco Rabanne.

Горпкор

Одна из самых мода-ориентированных субкультур, горпкор, как утверждается, появилась еще в 2017 году и стала логичным продолжением уже устаревшего к тому времени нормкора. Название произошло из аббревиатуры GORP - Good Old Raisins and Peanuts. Raisins & peanuts - классическая смесь, которую подают на закуску и под ней обычно подразумевается смесь всего самого простого и базового, что только нашлось в холодильнике. Что подразумевает горпкор? Это утилитарная, считавшаяся немодной одежда, немного с налетом ugly. В такой мы обычно ходим в горы или надеваем такую куртку, когда отправляемся в магазин. Вспомните стиль, транслируемый Patagonia, The North Face, White Mountaneering, Arc'Teryx - это дутые куртки, флисовые кофты, кроссовки для хайкинга, шапки бини, дутые жилеты. Например, именно горпкор уже из сезона в сезона вдохновляет Мэтью Уилльямса, нынешнего креативного директора Givenchy.

Ридженскор

Одна из самых молодых субкультур своим появлением обязана популярному телешоу последних месяцев "Бриджертоны". Романтическая драма, действие которой происходит в эпоху Регенства, породила волну интереса к этой эпохе. Так как это движение еще совсем молодо, его специфика пока больше концентрируется на моде этого периода и традициях, введенных в этот период, ну и в большей степени следует деталям, переданным в сериале.

Найткор

Найткор можно назвать ответвлением и продолжением субкультуры реконструкторов - грубо говоря, историков-гиков, которые увлекаются реконструированием исторических событий. Только здесь происходит концентрация на определенном временном периоде - раннем европейском средневековье. Это движение может варьироваться по степени интенсивности и увлеченности его последователей - некоторые распространяют свое увлечение на игры вне рабочего времени, кто-то же предпочитает облачаться фулл-тайм в латы и маски. Этот тренд не могли упустить Vetements - марка представила пару образов в своей последней коллекции.

Коттаджкор

О ней мы уже рассказывали подробно. Эта исключительно визуальная субкультура, для которой характерны пасторальные пейзажи, снятые как будто на чьей-то загородной вилле или ферме, плетеные корзинки, наполненные фруктами или овощами, винные бутылки в сочетании со свежеиспеченным багетом и сыром, девушки в нарочито романтичных цветочных платьях с пышными рукавами, горшки с макраме.