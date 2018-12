Где найти "то самое" платье на Новый Год и создать классный бьюти-образ

Задача номер один в декабре – закончить дела, купить подарки и выбрать платье на Новый год. Все задачи – сложные, и вопрос "как облегчить себе жизнь?" – один из самых насущных в период праздничного безумия. Дела закончить придется, как ни крути, подарки тоже лучше купить – сделаете приятное близким людям. А вот в выборе платья можно значительно облегчить себе жизнь. Например, не покупать его, а взять на одну ночь в аренду. И не только платье, но и аксессуары.

Где арендовать платье?

Осенью этого года в Алматы открылось уникальное пространство, которое сочетает в себе сервис по аренде платьев и аксессуаров для мероприятий Oh My Look!, бьюти-корнер G.bar и фотостудию PhotoRoom. Все бренды родом из Киева. Oh My Look! начал работу в 2013 году с маленького шоу-рума, 80 платьев и 5 человек. А на сегодняшний день это самый большой сервис аренды платьев в Украине, России и Казахстане с командой в 500 человек и гардеробом из 10 000 платьев, пространством для фотосессий, магазином канцелярии и подарков и бьюти-корнером. Oh My Look! решает одну из главных проблем всех девушек "некуда надеть" и "некуда повесить", предоставляя в аренду большой выбор платьев, которые не будут занимать лишнее пространство в шкафу.

Какие есть платья?

В шоуруме Oh My Look! есть платья на любой вкус и на любой повод. Строгие вечерние, нарядные коктейльные, платья для мам и дочек, расшитые камнями, строгие миди и дерзкие супермини.

Как взять в аренду?

Сделать это легко. Записываться на примерку обычно не нужно, но, учитывая праздничный сезон, лучше записать на примерку заранее. Записаться в G.bar на прическу, макияж и маникюр тоже лучше заранее. В сервисе нет залога, стоимость химчистки и мелкого ремонта уже входит в аренду. Вторые сутки аренды платья сервис всегда готов подарить - чтобы можно было отдохнуть и не торопиться возвращать платье после мероприятия.