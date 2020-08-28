Феномен стиля: Роза Рымбаева

В нашей постоянной рубрике мы продолжаем рассказывать про стиль звезд, не связанных с модой, но чьи образы заслуживают пристального изучения. Сегодня мы поговорим о главной звезде казахстанской эстрады - Розе Рымбаевой.

Для стран постсоветского блока, образ большой звезды, так называемой Примадонны - был невероятно важен в первую очередь с идеологической точки зрения. Звезду приравнивали к первым лицам страны, поэтому неимоверно была важна всенародная любовь и популярность исполнителя или актера среди масс. Для каждой страны (или, точнее сказать, региона - страной мы все-таки были одной) была характерна своя звезда, которая максимально соответствовала общему собирательному портрету. Например, Аллу Пугачеву можно было описать как очень “народную” артистку - грубоватую, “свою”, искреннюю, страстную, которую любили как раз-таки за ее порывистую откровенность, надрывность, то Рымбаева - наша казахстанская примадонна, всегда оставалась прекрасной, немного далекой идеальной девушкой, с губ которой никогда не сходила улыбка.

Роза родилась на станции Джангизтобе в Семипалатинской области в семье из восьми детей. Родители дали ей имя в честь певицы Розы Баглановой, а больше всего на нее повлиял старший брат, который также стал музыкантом. За ним Роза впоследствии отправилась в Алма-Ату - поступать в театрально-художественный институт, который сегодня называется академией искусств имени Жургенова. “Сколько себя помню, я мечтала о сцене, я почему-то всегда знала, что буду только эстрадной певицей. У меня старший брат – музыкант, баянист, у нас всегда звучала хорошая музыка дома. Мы собирали пластинки, лишняя копейка появлялась - бежали в магазин. Мне запомнилось, как я на сэкономленные деньги покупала пластинку Софии Ротару… Это воспитание вкусом потом мне пригодилось. Я никогда не любила партийно-патриотические песни - про Ленина, про коммунизм, они такие трафаретные, без души” - рассказывала она в интервью.

У каждого казахстанца наверняка появится один образ перед глазами, если кто-то упомянет Розу Рымбаеву - короткая объемная стрижка, аккуратное сдержанное платье, подведенные яркие глаза и обязательная улыбка. Уже много лет ее внешний вид не меняется, оставаясь залогом, небольшим островком стабильности, что, наверное, и позволяет сохранять всенародную популярность и любовь уже долгие годы. Будучи артисткой, тем более такого масштаба, она помогла позволить себе какие угодно трансформации и творческие поиски, но интересно, что она всегда сознательно отказывалась от них. Хоть мы говорим и о стиле, отличительной чертой ее образов всегда была непритязательность и нарочитый отказ от внешней атрибутики, который и стал ее визитной карточкой. “Когда я приехала из Семипалатинска в Алма-Ату на конкурс, у меня не было концертного платья, я выступала в школьном белом платьице. Это потом, когда я уже стала петь в ансамбле «Гулдер», когда стала профессиональной артисткой эстрады, нас одевало государство” - рассказывала она.

Роза Рымбаева и ВИА " Арай "

Рымбаева - в первую очередь артистка, о чем она всегда упоминает. Поэтому ее образы - это ни что иное, как дополнение к тому, о чем она поет. На архивных фотографиях это чаще всего классические эстрадные платья - свободные платья А-силуэта с коротким рукавом или без рукава с округлой проймой из блестящей ткани, например, люрекса или из шелковой нити. На редких фотографиях из жизни артистка чаще всего появляется в легких сарафанах, ситцевых платьях с короткими рукавами, рубашках с жилетом - кажется, ее не отличить от сотен других таких девушек по всему Союзу. Это и находило отклик в сердцах фанатов. “Все мои платья – это дополнение к той или иной песне, чтобы ее лучше представить. Я вижу себя со стороны, в первую очередь, профессиональной актрисой, которая создает не песню, а образ, в котором должна раствориться” - рассказывала она в интервью Esquire.

Фирменная короткая стрижка случилась с ней после того как она стала солисткой эстрадного ансамбля “Арай”. До этого девушка в основном носила каре, которое лежало пышной волной. Новый образ можно связать с влиянием, которое оказал на нее ее супруг, Таскын Окапов - директор и художественный руководитель ансамбля “Арай”. Рассматривать их архивные фотографии в эстетическом плане - сплошное удовольствие. Например, особенного внимания заслуживает ее свадебный наряд, который легко можно представить и в 2020 году - лаконичный белый комплект, больше напоминающий блузу с юбкой и цветок в волосах в качестве украшения. Если рассматривать их фото дальше, можно заметить, как их стиль становится все более похожим - это клетчатые рубашки, вязаные жилеты, которые были абсолютным маст-хэвом для культурной прослойки того времени, а также очки в крупной роговой оправе. Таскын не снимал их почти всю жизнь, у него эту привычку переняла и Роза.

Роза Рымбаева и Таскын Окапов Роза Рымбаева и Таскын Окапов Роза Рымбаева и Таскын Окапов Роза Рымбаева и Таскын Окапов

Но последние пару десятков лет казахстанская Примадонна не экспериментирует с образами. На редких кадрах можно увидеть ее и с длинными волосами - чаще всего, это съемки концертов в 90-е, которые, по словам артистки, она пережила тяжело. Сегодня ее классический образ неизменен - короткая объемная стрижка, очки и строгий костюм, которым она практически полностью заменила платья. Для выходов Рымбаева по-прежнему выбирает классические эстрадные платья, которые хорошо знакомы нашим родителям, дедушкам и бабушкам. Хотя иногда может выступить и в обычных джинсах. Так, например, случалось, когда ее рейс задержали, и на концерт она приехала с опозданием в 4 часа. "Я приехала, вышла из машины, на ходу стягивая куртку, сразу пошла на сцену. В чем была – без грима, без концертного платья, в джинсах. И я им говорю: «Ну, вы же знаете, я пою уже 40 лет, как минимум, 400 платьев у меня точно было!» Они смеются. А я смотрю на людей сквозь слезы – столько терпения и любви. Какое уж тут платье. Я всегда выбирала сцену" - говорит она в интервью Vlast.