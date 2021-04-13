Феномен стиля: принц Филипп, герцог Эдинбургский

Принц Филипп никогда не был самой обсуждаемой фигурой в королевском семействе, особенно, когда разговор шел про стиль. Все лавры обычно доставались женской половине фамилии. Но, пересматривая официальные и не только фотографии супруга королевы, становится ясно, что если и существует визуальное определение классического британского стиля, его воплощал герцог Эдинбургский.

Принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году в королевских семьях Греции и Дании и вступил в королевский флот в 18 лет. В 1939 году он встретил принцессу Елизавету во время ее визита в королевский военно-морской колледж в Дартмуте и завязал с будущей королевой переписку. Летом 1946 года в возрасте 25 лет он попросил у короля Георга VI руки его дочери, и уже в ноябре 1947-го пара поженилась в Вестминстерском аббатстве.

Филипп оставался активным членом королевского флота до восшествия на престол Елизаветы II в 1952 году. После этого он полностью посвятил себя поддержке ее работы. Классическая униформа военно-морского флота в период службы, синие сюртуки с нагрудным платком, резиновые сапоги идеальной длины - для королевской охоты, трубка, часы на цепочке - те самые клише, с которыми мы привыкли олицетворять традиционный британский стиль, были неотъемлемой частью его образа. Дилан Джонс, главный редактор британского GQ и председатель Британского совета моды, как-то сказал, что во многом именно Филипп определил, какими должны быть эти клише. Часто модные обозреватели называют отказ от канонов модным заявлением, но в контексте гардероба принципа Филиппа все наоборот. Благодаря ему эти каноны и были выработаны.

Кто же одевал второе лицо короны? На протяжении почти 73 лет (а именно столько продлился его брак с Елизаветой), Филипп хранил ту же верность и поставщикам своего гардероба, многие из которых располагались на Сэвилл-роу - мировом центре лучших портновских ателье. Безупречного кроя костюмы, созданные по лекалам легендарного портного Джона Кента, были, конечно, одним из основных элементов его гардероба. Сорочки принцу поставляло старейшее лондонское ателье Ede & Ravenscroft, основанное в 1689 году, в то время как Davies & Son занимались его военной униформой. За килтами принц Филипп обращался к еще одной легенде в мире мужской одежды - Кинлоху Андерсону из Эдинбурга. Килт занимал в его сердце особое место. Впрочем, не только в сердце - за день до свадьбы король наделил принца Филиппа титулом Его Королевского Высочества, а утром - в день свадьбы - сделал герцогом Эдинбургским. Спустя десятилетие королева даровала своему мужу титул принца Соединенного Королевства.

Фанат крикета, поло и различных водных видов спорта, он часто появлялся в спортивной одежде. Черно-белая фотография, сделанная в Турции в 1951 году во время летнего круиза с Королевским флотом, выбивается из ряда классических снимков членов королевской семьи. На ней Филипп запечатлен в момент прыжка на водных лыжах.

В цветовой палитре Филиппа присутствовали преимущественно приглушенные цвета, но его наряд на 25-ю годовщину свадьбы - еще одно исключение из правил. Серебряная свадьба прошла на борту королевской яхты "Британия". Ярко-синяя гавайская рубашка с короткими рукавами и хлопчатобумажные чиносы - нестандартный выбор для Филиппа.

Интересно заметить, что королева традиционно выбирает более яркие цвета для своих выходов. Фуксия, малиновый, лимонный - сложнее сказать, каких оттенков нет в ее гардеробе. Делается это для того, чтобы королева всегда была заметнее на фоне сопровождающих. Но эта любовь к радужным цвета – не только личное предпочтение. Елизавета II носит костюмы и платья ярких оттенков, чтобы люди могли сказать: "Я видел королеву!". Об этом секрете рассказала невестка королевы Софи во время съемок документального фильма The Queen at 90, приуроченного к юбилею Елизаветы II. Филипп же, напротив, всегда выбирал максимально нейтральные цвета для своих повседневных выходов, исключительно по этой же причине - чтобы все внимание было сосредоточено на королеве.

В возрасте 94 лет герцог Эдинбургский стал самым старым членом списка британского GQ "Самых стильно одетых мужчин", в котором занял 18 место, обогнав собственных внуков - Уильяма и Гарри, которые расположились на 38 месте. С возрастом принц начал отдавать предпочтение классическим костюмам тройкам, традиционным британским тренчам и макинтошам, а его редкие неофициальные выходы характеризовались расслабленным поло-стилем.

Появляться на публике Филипп перестал в 2017 году по состоянию здоровья. Но буквально за год до этого на экраны вышел сериал "Корона", где стилисты (а над каждым сезоном работала специально сформированная команда стилистов) провели настоящее исследование, достав из архивов максимальное количество официальных королевских фотографий, чтобы восстановить образы членов королевской семьи наиболее достоверным образом. На актерах Мэтте Смите и Тобиасе Мензисе образы Филиппа выглядят не менее впечатляюще.