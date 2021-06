Феномен Стиля: Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон – олицетворение эпохи нулевых. Она была одним из первых инфлюенсеров, главным мемом своего времени. Кажется, что в десятых о ней совсем забыли. Но она снова появилась в заголовках: в сентябре 2020 она выпустила “разоблачающий” документальный фильм This Is Paris, в марте 2021 появилась в кампании Lanvin в непривычном для себя “взрослом” образе, а теперь украсила обложку нового Vogue Czechoslovakia.

Пэрис Хилтон – первопроходец среди знаменитостей в категории famous for being famous – тех, кто добился славы без причины. “ Я родилась брендом ”, – говорила о себе Пэрис. Пока одни ей восхищались, другие называли Пэрис "главным лицом упадка культуры". Благодаря заслугам прадеда (Конрад Хилтон – основатель сети отелей Hilton), Пэрис могла ничего не делать, но она выбрала другой путь. С 16 лет, вместе со своей сестрой Ники, Пэрис начала регулярно появляться в клубах, закрепив за собой репутацию “светской львицы”. В последствии девушкам будут платить за присутствие на мероприятии. В 19 лет Пэрис попробовала себя в качестве модели, подписав контракт с Trump Model Management. Затем, вместе со своей подругой Никки Рид, она снялась в реалити шоу The Simple Life. Там девушки пытались заниматься “мирской” работой (работа в клининге, общепите и т.д). Именно “The Simple Life” обеспечил Пэрис мировую славу. Она снималась в фильмах, публиковала автобиографии, была признана самой высокооплачиваемой женщиной-диджеем , выпустила парфюмерную линию, линию одежды, обуви, косметики, коллекцию кошельков, ювелирных украшений, солнцезащитных очков и музыкальный альбом.

Пэрис – знаковый образ поп-культуры. Она ответственна за формирование образа “глупой блондинки”: розовый цвет, стразы, чихуахуа подмышкой, автозагар. Детально разберем ее образ.

Juicy Couture

Устоявшаяся ассоциация с Пэрис – велюровые костюмы Juicy Couture. Она сделала из спортивной одежды личную униформу. Приталенные костюмы с низкой посадкой Пэрис носила везде: в клубах, на прогулках, в аэропорту. Лара Шрифтман (отвечала за рекламу в Juicy Couture) отправила Пэрис первый костюм Juicy Couture. Этот жест определил будущее бренда, именно Хилтон сделала его культовым. В своем реалити The Simple Life Пэрис призналась, что в ее коллекции было более 1000 костюмов разных расцветок. Хилтон по сей день является клиентом бренда, называя себя Juicy Girl for life .

Кепки Von Dutch

В нулевых кепки Von Dutch носили все: Джастин Тимберлейк, Эштон Катчер, Бритни Спирс и конечно же Пэрис. Она сочетала их с купальниками, топами, милитари жакетами и шубами. Сегодня Von Dutch носят Кендалл и Кайли Дженнер, Белла Хадид и A$AP Rocky. Правда сама Пэрис отнекивается от этого тренда: “Я бы никогда не надела кепку Von Dutch, хоть я и носила ее каждый день раньше”.

Больше телефонов!

Пэрис – первая, кто сделала из телефона аксессуар. Для Пэрис они стали частью образа: слайдеры и раскладушки были инкрустированны кристаллами Swarovski. Одного телефона ей было мало: порой Пэрис появлялась сразу с пятью. В 2017 она поделилась в Twitter своим фото , где она держит в руках четыре телефона BlackBerry и один iPhone. Пост сразу стал мемом.

Вдохновение для Кендалл

Для нынешних инфлюенсеров образы it-girls нулевых, вроде Пэрис, остаются предметом вдохновения. Для празднования своего 21-летия Кендалл Дженнер выбрала платье, вдохновленное нарядом Пэрис. Бренд La Bourjoisie воссоздали для Кендалл “то самое” платье-кольчугу из кристаллов Swarovski от Julien Macdonald, в котором Хилтон встретила свое 21-летие. Это был явный трибьют со стороны Кендалл.

Stop being Poor

Фото было сделано на презентации коллекции одежды Никки Хилтон в апреле 2005. На фото Пэрис стоит в майке Stop being Poor (“Хватит быть бедными”). Публикация стала мемом. Но в начале мая Пэрис опубликовала видео-разоблачение в своем TikTok: такой майки никогда не было. На оригинальном варианте надпись на майке гласит: Stop being desperate (“Хватит отчаиваться”). “Не верьте всему, о чем пишут в интернете”, – призвала Пэрис.