Феномен стиля: Эльза Перетти

На прошлой неделе из жизни ушла Эльза Перетти - любимица фотографов, культовая модель 80-х (ее обожал Хельмут Ньютон) и дизайнер, создавшая новый язык ювелирных украшений. Благодаря ей, женщины по всему миру разлюбили классические бриллианты в тонкой оправе и захотели носить биоморфные металлические украшения, повторявшие форму кости. Как дизайнер Перетти начала работать с Tiffany & Co. в 1974 году, со временем ее работы начали составлять около 10% продаж компании. В 2012 году Tiffany & Co выплатили дизайнеру единовременный гонорар в размере более 47 миллионов долларов.

Родившись во Флоренции в состоятельной семье нефтяного магната, Перетти провела детство и подростковый период в частных школах Италии и Швейцарии. В 24 года она отправилась в Испанию, чтобы работать моделью - за что была моментально лишена финансирования со стороны своей чрезвычайно консервативной семьи, которая хотела другой, более классической истории жизни для дочери. Там Эльза знакомится с Вильгельминой Купер, создательницей модельного агентства Wilhelmina и четыре года спустя с ее подачи отправляется в Нью-Йорк. Там Эльза достаточно быстро интегрируется в круги общения Энди Уорхола и Роя Холстона, завсегдатаев "Студии 54". И уже спустя пару лет ее персона становится неотъемлемой частью ньюйоркской ночной жизни.

Ее характер хорошо описывает один случай. Однажды владелец "Студии 54" Стив Рубелл назвал ее honey pie. Миллиардер Дэвид Геффен, сидевший в тот вечер за их столиком, попытался объяснить, что среди американцев это выражение можно считать выражением любви. Перетти, вспыхнув, проигнорировала объяснения, вылила водку на ботинки Халстона и разбила бутылку об пол. На следующий день Уорхол записал в своем дневнике: “Этого достаточно, чтобы захотеть остаться дома на всю оставшуюся жизнь”.

Elsa Peretti in Halston Bunny Costume

Helmut Newton ( 1975 ) Elsa Peretti in Halston Bunny Costume

Helmut Newton ( 1975 )

Пожалуй, самой известной фотографией Эльзы Перетти стал снимок 1975 года Хельмута Ньютона, с которым она в то время состояла в романтических отношениях. Терраса нью-йоркской квартиры, длинная зажженная сигарета, костюм кролика Playboy, длинные черные перчатки и черная маска - этот снимок стал квинтэссенцией их отношений.

Высокая, тонкая, с крупными чертами лица, ярко-выраженным профилем, всегда коротко стриженными волосами и в крупных роговых очках в стиле 70-х, которым она практически не изменяла с момента своего переезда в Нью-Йорк, Перетти выработала свой уникальный стиль, который невозможно охарактеризовать односложно. Она одновременно очень любила строгие минималистичные, практически мужские комплекты, которые отражали ее увлечение архитектурой и дизайном интерьеров, но также нередко ее можно было встретить в ярких коротких шубах, туфлях на высокой шпильке и прозрачных колготках. Ближе к 50-ти годам ее стиль уравновесился. Чаще всего это были свободные блузы, водолазки, рубашки, брюки с высокой талией и мужские туфли на плоской подошве. Тогда же неотъемлемой частью ее образа стали крупные украшения.

Стиль Эльзы Перетти невозможен без украшений, которые стали отличительной чертой ее личности. Впервые ювелирные изделия Перетти появились на показе коллекции Джорджо ди Сант-Анджело, но больше всего она известна своим сотрудничеством с Холстоном - для бренда Halston она разрабатывала украшения и флаконы духов. Именно Холстон познакомил Перетти с Tiffany & Co. - эти отношения продлились почти 50 лет. Свое первое украшение - крошечную серебряную вазу с бутонами, которую можно носить как подвеску на кожаном шнурке, — она создала вместе с мастером по серебру в Испании. Украшение (в точнее культовую подвеску Bottle) заметили на показе Сант-Анджело. Tiffany & Co., которые больше четверти века не создавали серебряных изделий, отошли от своей политики и в 1974 году наняли Эльзу.

Реклама кулонов Open Heart Лайза Минелли в браслете Bone, 1972 г.

Особое внимание стоит уделить изделиям, которые вписали ее имя в историю дизайна. Кулон Open Heart всегда был немного "скошен" в сторону: она говорила, что на его создание ее вдохновили открытые пространства скульптур Генри Мура, также она часто ссылалась на работы скульптора Александра Колдера. Одно из самых известных ее произведений - знаменитый Bone браслет, который часто носится в паре, был вдохновлен формой человеческих костей, которые она увидела в церкви 17-го века. К слову, дань этому украшению отдали в фильме “Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот.

Подвеска The Bean выглядит обманчиво простой, такой драгоценный камень женщины могли носить каждый день; она выглядела как лимская фасоль, что символизирует начало новой жизни. А известнейшая коллекция Yard начинались с ожерелья из 12 маленьких бриллиантов, неравномерно расположенных вдоль 36-дюймовой цепочки. “Вы должны иметь возможность выходить на улицу в своих драгоценностях”, - сказала однажды мисс Перетти в интервью The Wall Street Journal, описывая стилистику своих украшений. “Женщины не могут ходить с 1 миллионом долларов на шее”.

Работы Эльзы Перетти находятся в нескольких постоянных коллекциях искусства, в том числе в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Британском музее в Лондоне и Музее изящных искусств в Бостоне. В ее послужном списке - премия Род-Айлендской школы дизайна 1981 года и Совета модельеров Америки 1996 года.

В 1968 году дизайнер купила дом в Сан-Марти-Велле, чуть более чем в часе езды к северу от Барселоны. Место было заброшенным, но Эльза занялась его восстановлением - там она помогла раскопать римские руины и основала винодельню. В 1970-е годы она мечтала о том, чтобы превратить место в общину ремесленников. Там она и прожила до конца своей жизни.