Каролин вон Паулюс или попросту Бамбу - последняя гражданская супруга Сержа Гинзбура: актриса, певица, модель и, как это чаще всего бывает, прожигательница жизни - женщина, не мыслившая жизни без ночного Парижа. Она прославилась благодаря роману с Гинзбуром, но и без него ее биография, и в частности стиль, заслуживают внимания.

Ее фамилия может показаться знакомой, и это не совпадение. Со стороны отца французская манекенщица приходится внучатой племянницей фельдмаршалу Фридриху Паулюсу, печально прославившемуся после битвы под Сталинградом. Ее мать - вьетнамская аристократка китайского происхождения. Больше о ее родителях практически ничего не известно, как и о той ситуации, после которой они оказались во Франции. Так или иначе, Каролин фон Паулюс родилась в конце 60-х годов в маленьком городке в регионе Новой Аквитании во Франции, и уже в возрасте 6 месяцев была отдана в приют, откуда мать забрала ее лишь в 13 лет. Впрочем, и тогда жизнь не заладилась - мать воспитывала детей одна, одновременно работая официанткой. Как только Каролин исполнилось 18 лет, она собрала вещи и отправилась в Париж. На дворе уже стояли 80-е, а о парижской ночной жизни слагали легенды.

Серж Гинзбур и Бамбу, Париж, 1981



В 20 лет она знакомится с Гинзбуром, которому на тот момент было уже 52 года, в одном из концертных залов столицы Франции. Совсем недавно от него ушла Джейн Биркин. Роман между юной манекенщицей и самым известным французским композитором завязывается практически мгновенно. Уже через год Каролин летит с Гинзбуром в Лос-Анджелес, куда он отправляется по приглашению другого композитора - Алена Шамфора. Тот момент можно считать официальным стартом творческой карьеры Каролин, которая буквально стала тенью музыканта. Он же ее "лепил"- писал для нее тексты и музыку, фотографировал (через два года вышел фотоальбом "Bambou et les poupées", посвященный ей), обеспечил дорогу в мир кино. Даже псевдоним, который она использует по сей день, придумал он. Впрочем, связан он не с самым положительным моментом ее истории. Шамфор, по его словам, был поражен пристрастием юной Паулюс к наркотикам - у нее была настоящая зависимость, которую она не думала скрывать. Слово Bambou переводится как "бамбук" с французского, и отсылало одновременно к азиатскому происхождению Каролин и к тому факту, что когда-то опиум курился с помощью бамбуковых трубок. Долгий период своей жизни, вплоть до рождения сына, Бамбу была зависима от опиатов.

Этот темный период их жизни (Гинзбур тоже находился в состоянии переменной меланхолии, которую активно топил в алкоголе, что впоследствии его и сгубило), стал плодотворным в плане карьеры. Каролин начала активно сниматься в кино, записала альбом, который стал популярен во Франции. Они везде появлялись вдвоем, хотя Сержу все труднее давался привычный богемный образ жизни. Бамбу же стала лицом ночного Парижа. Невероятно худая, с бесконечно длинными ногами, вытянутым лицом, острыми скулами и раскосыми глазами она напоминала хищную птицу. Рассеянные по лицу родинки издалека напоминали узор или паутину. Сексуальность и эротизм присутствует в каждой ее фотографии - для нее было характерно приходить в одном пальто, чулках и туфлях. Пиджак на голое тело - также один из ее фирменных приемов. В остальном она предпочитала предельно простую одежду - белые футболки или лонгсливы, синие джинсы со средней посадкой, черные пиджаки (обязательно на голое тело). Ее любимая обувь - балетки, которые она чаще всего сочетала с темными колготками. Все реже ее можно было увидеть без красной помады. В сочетании с белой кожей и темными волосами это был идеальный тандем. Как и для большинства парижанок (пусть это и один из самых живучих стереотипов), красная помада была единственной косметикой.

Спустя шесть лет после знакомства, у Сержа и Каролин появился сын Люсьен, и жизнь Бамбу вошла в мирное русло. Она все реже выбиралась в свет, полностью сконцентрировавшись на заботе о ребенке. Несмотря на тот факт, что она пробыла с Гинзбуром почти 11 лет, они так никогда и не жили вместе. Он купил ей квартиру неподалеку от своей, где она поселилась с сыном. В ее жизни начался новый период, когда она практически исчезла из виду, в то время как состояние Сержа ухудшалось по экспоненте. Ему удалось пережить четыре инфаркта, но он не переставал употреблять алкоголь, а также отказывался от любой помощи. По словам модели, несмотря на все попытки, ей так и не удалось сблизиться с ним до конца. Пятый инфаркт поставил точку в жизни великого композитора, а вместе с ним из поля зрения всех исчезла и сама Каролин фон Паулюс.

Она не дает интервью, редко появляется на публике. Одно из исключений она сделала в 2010 году для французского Vogue - съемку с ней провела Карин Ройтфельд, а интервью взяла известный биограф Виолен Бинэ. Только тогда о жизни модели и актрисы стало известно чуть больше. По сей день легендарная Бамбу ведет затворнический образ жизни, изредка появляясь на публике с сыном, который также стал композитором. К слову, красная помада неизменно на ней.