Феномен стиля: балерина и подруга Ив Сен-Лорана Зизи Жанмер

В рубрике "Феномен стиля" мы продолжаем говорить о женщинах, не связанных с модой, но чей стиль вдохновляет своей самобытностью. Мода никогда не была делом их жизни, отчего их взгляд на одежду и способ самопрезентации может быть особенно интересным.

У Зизи Жанмер было много талантов, но прославилась она как балерина, супруга знаменитого хореографа Ролана Пети и воплощение парижской socialite - светской львицы своего времени. Впрочем, этот перевод будет слишком грубым. Зизи вращалась в кругах интеллектуальной и культурной элиты, музицировала, играла в кино и дружила с Ив Сен-Лораном - французский кутюрье создал для нее немало нарядов. И как раз сейчас французское отделение Christie's распродает богатую коллекцию нарядов танцовщицы, большую часть которых составляют работы дизайнера. Зизи скончалась летом 2020 года на 97-м году жизни.

Рене Марсель Жанмер родилась в Париже, там же поступила в балетную школу при Опере. Окончив ее, была принята в кордебалет, где познакомилась с Роланом Пети. После четырех лет она покинула оперу, не желая оставаться в кордебалете, и устроилась в труппу "Балет Монте-Карло", откуда ее вскоре переманил Пети.

Рене Жанмер в роли Кармен, 1949 г.

Рене Жанмер в роли Кармен, 1949 г. Рене Жанмер и Ролан Пети, 1949 г. Рене Жанмер и Ролан Пети, 1954 г.

Впрочем, и это случилось не сразу. Пети, которому всегда благоволила судьба, не сразу смог разглядеть талант одноклассницы. Роль, которая принесла ей ошеломительную славу и успех, она отвоевывала практически силой. Это была Кармен - классика балета. В феврале 1949-го в Рене влюбился весь мир, после того как в лондонском Принц-театре состоялась премьера "Кармен" в постановке Пети. Но поначалу он совсем не видел подругу в этой роли. Она же настаивала. Чтобы отговорить ее от роли, он предложил ей подстричься под гамана - мальчишку. Жанмер согласилась, и эта стрижка осталась с ней навсегда. Ее мальчишеская дерзкая Кармен, воплощение парижского шика, понравилась публике настолько, что балет сразу стал международным хитом, позволив Ролану перевезти всю труппу в Америку.

Там Рене оценил Голливуд. Сразу после переезда голливудский продюсер Говард Хьюз предложил мисс Жанмер контракт на съемки фильма. Чуть позже Самюэль Голдвин начнет снимать свой первый фильм "Ганс Кристиан Андерсен", и именно он предложит Жанмер сменить имя, данное при рождении — Рене, на более заманчивое "Зизи" - прозвище детства. В этом фильме она танцевала с Пети и Эриком Брюном. Через пару лет ей покорился Бродвей. Продюсерам удалось ангажировать танцовщицу в мюзикл "Девушка в розовых колготках".

Одевать ее почитали за честь многие кутюрье, но особая дружба сложилась с Сен-Лораном. Большую часть ее гардероба составляли вещи именно этой марки. Также она дружила с Эрве Леже и Джанни Версаче - они создавали платья специально под нее.

Рене Жанмер в роли Кармен, 1949 г. Рене Жанмер, 1951 г. Рене Жанмер, 1956 г. Рене Жанмер и Ив Сен - Лоран, 1961 г. Рене Жанмер в платье Сен - Лорана, 1970 г. Рене Жанмер и Ив Сен - Лоран, 1961 г. Рене Жанмер в платье Сен - Лорана, 1968 г.

Одежда Сен-Лорана идеально подходила стилю Жанмер - мальчишескому, простому, но одновременно сексуальному. В большинстве своем это были приталенные платья, которые открывали ее идеальные стройные ноги. Жанмер была невысокого роста, поэтому почти всегда носила короткое и балетки с вытянутым носом, которые зрительно вытягивали фигуру. А еще, с подросткового возраста Жанмер тяготела к перьям. У балерин с этим видом декора сложились особые отношения, поэтому с перьями Зизи не расставалась ни на сцене, ни в жизни. Это могли быть юбки, отороченные перьями, замысловатые головные уборы, рукава с перьями и диковинные броши. Ее классический образ - это темные лодочки с острым носом на устойчивом каблуке, приталенное черное пальто с оторочкой, открывающее икры и оторочка мехом - либо на воротнике, либо на рукавах. Балерина никогда не стеснялась своей сексуальности, потому ее наряды всегда ненавязчиво подчеркивали телесность и формы. В облегающем платье Yves Saint Laurent, открывающем бюст, Зизи пришла на прием к королеве Елизавете, о чем на следующее утро написали все газеты. После кутюрье предложил перешить это платье, прикрыв грудь и удлинив рукава.

В плане макияжа танцовщица также придерживалась одного стиля. Тонкие ярко-подведенные брови, яркая губная помада и графичные стрелки - все в лучших традициях 60-х. Графичные пушистые ресницы также ассоциировались с перьями. Поэтому балерина почти никогда не расставалась с парой накладных ресниц.