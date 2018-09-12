Essayage – сервис аренды вечерних нарядов и аксессуаров в Алматы

Жизнь в аренду в 2018 году уже не кажется чем-то невероятным. Многие из нас предпочитают пользоваться такси и функцией каршеринга вместо покупки автомобиля, а путешествуя, мы почти наверняка снимем квартиру, нежели поселимся в гостинице. Так ли необходимо влезать в ипотеку, если можно спокойно снимать квартиру? Современный человек всё чаще не хочет быть привязанным к месту, он более осознанно подходит ко всему. В том числе к одежде, что очень актуально в эпоху тотального перепроизводства. Отдать старую одежду на переработку или в секонд-хенд – обычная практика. Большую популярность набирает так называемая shared economy ("экономика участия"), когда потребитель, не желая забивать гардероб ненужным и одноразовым, предпочитает вещами не владеть, а только пользоваться.

Именно с этим образом жизни связано появление большого количества служб проката одежды и аксессуаров. Их смысл в том, чтобы выручить потребителя в важный для него день, предоставив ему для мероприятия вечернее или коктейльное платье и аксессуары. Зачем покупать дорогой наряд на один вечер, если можно его взять в аренду? По такому принципу работает и Essayage – алматинский сервис аренды одежды и аксессуаров, который заработал в начале сентября.

Essayage – проект казахстанского стилиста Мерей Кертаевой. По словам Мерей, идея открыть сервис одежды на прокат созревала долго и появилась из личного опыта. "Как-то в Москве меня неожиданно пригласили на большое мероприятие. С собой вечерних платьев, конечно, не было. Я начала в панике искать наряд, но все те, которые отвечали моему вкусу, стоили очень дорого. Тогда знакомая посоветовала взять платье в аренду, мол, в Москве уже давно не покупают наряды для особого случая. Я последовала совету, взяла платье в аренду, в идеальном состоянии, и пришла в восторг от сервиса", – рассказывает Мерей.

Работая с клиентами, Мерей не раз сталкивалась с подобной ситуацией. Клиентки, даже те, которые могли себе позволить дорогой наряд на выход, не хотели приобретать его "на один раз". Гардероб переполнен. "Давай подберём что-то, что я смогу и после мероприятия носить", – говорили мне клиентки. Но, как правило, такая одежда уже не столь эффектна. И я убедилась, что сервис одежды на прокат – выход для многих. Я сама обычно не рекомендую клиентам инвестировать баснословные суммы в вечерние наряды. Считаю, что лучше купить дорогую сумку, набрать качественную "базу" или съездить в путешествие", – добавляет Мерей.

В числе брендов, которые представлены в Essayage – Dries Van Noten, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Alessandra Rich, Magda Butrym, Johanna Ortuz, Alice McCall, Jacquemus, Self Portrait, Dior и т.д. Для особо торжественных случаев – кутюрные наряды Valentino и Zuhair Murad. Вещи представлены в одном экземпляре, в идеальном состоянии. Есть также вещи, которые выставлены исключительно на продажу. После каждого проката или нескольких примерок наряд отправляется в химчистку и на ремонт, если последний требуется. Каждая вещь сдается в среднем четыре раза, после она уходит на большой sale. При желании наряд можно выкупить. "Отбирая одежду для Essayage, я опираюсь на текущие коллекции, на дизайнеров, одежду которых не так-то просто найти в бутиках по всему миру. Не игнорирую тенденции, но и не пытаюсь делать на них ставку. Чаще всего закупаю подиумные хиты", – комментирует Мерей.

Essayage открыт для всех по предварительной записи по адресу: Самал-2, д. 63, ЖК "Триумф".