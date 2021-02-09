Дутые аксессуары: шарфы, косынки и сумки

В последние несколько сезонов пуховик является одним из самых популярных предметов гардероба – даже в относительно теплое время года. Отсюда новый тренд на "дутые" вещи. Среди шарфов в коллекциях осень-зима 2020/2021 особо выделяются модели из нейлона и полиэстера, однотонные, с флористическими или tie-dye принтами. Такие шарфы – стильная альтернатива кашемиру пастельных оттенков и яркий акцент зимних образов. Помимо шарфов, внимание стоит обратить на дутые косынки и сумки.

Носить такие шарфы можно и с шерстяными пальто, и с кардиганами, и с атласными миди-юбками и брюками. Помимо своей неоспоримой практичности, "дутые" шарфы и косынки еще и универсальны в применении: зимой ими можно обмотать шею или укрыться с головой, а в более теплые дни с их помощью можно смело подчеркнуть линию талии или плеч. Однотонные варианты можно найти у Fashion East и 1 Moncler JW Anderson, за яркими и принтованными шарфами – обратиться к коллекциям Ateprima, White Mountaineering и JW Anderson.

Дутые сумки – еще один неоспоримый тренд, хотя назвать новым его сложно. Подобные сумки начали появляться в коллекциях еще в нулевых годах, но тогда они были представлены громоздкими тоутами. Сегодня это могут быть клатчи, почтальонки и даже ридикюли, сделанные из нейлона. Еще один неизбитый вариант дутых аксессуаров – шали или палантины. Объемные, воздушные и очень теплые, они способны согреть любого, даже когда на улице серьезный холод.