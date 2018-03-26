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Мода / Стиль

Дети с денежным пистолетом Supreme, в золотых кроссовках и шубах на Неделе моды в Сеуле

Street Style

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Текст: Buro247.kz

Сеульская неделя моды хотя и не входит в "большую четверку" (Милан, Париж, Лондон, Нью-Йорк), но представляет собой довольно зрелищное мероприятие с точки зрения уличной моды. Все показы проводятся в одном-единственном месте – Dongdaemun Plaza, архитектурном шедевре Захи Хадид. Именно на фоне бетонных изгибов этого здания фотографируются все местные хайпбисты. Эксцентричные луки, изобилие цветов и самые безумные прически вкупе с последними новинками крупных популярных брендов оставляют самое приятное впечатление. Приятнее этого только видеть детей. 

Только в Сеуле можно встретить детей с денежным пистолетом Supreme, в золотых кроссовках и толстовке Fear of God. Холодная погода не мешает щеголять взрослым модникам в кожаных мини-юбках, гетрах и бомбере. Практически у каждого прохожего можно встретить барсетку через плечо или маленькую сумку на бедре. Ремни, шарфы, платки, булавки огромного размера, перекошенные тренчи, худи размера XXXL – в ход идет все, что может впечатлить street style-фотографов. Не станем показывать вам кроссовки Triple S от Balenciaga, их было слишком много.

 

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