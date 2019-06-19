Деревенский шик: 11 белых платьев на лето

Отдыхать летом хочется красиво, а ещё – беззаботно и расслабленно. Предлагаем отдыхать в белых платьях из воздушных тканей, такие платья каждый летний сезон бренды выпускают пачками. У них нет официального названия, но можно смело причислять их образ к категории "деревенский шик". Одними из первых, кто влюбил девушек по всему миру в "деревенские" платья, стали сёстры Зиммерманн, основательницы австралийского бренда Zimmermann. В своей одежде они объединили романтичность и богемный стиль. Нежный шёлк и хлопок, прозрачные кружева, вышивка, цветочный принт, отличный крой и атмосферные рекламные кампании – сестры сделали всё так, что "лето мечты" стало ассоциироваться с Zimmermann.

Сегодня "продают" лето в своих коллекциях не только австралийцы. Например, с прошлого лета волна популярности накрыла американский бренд Loveshackfancy. Произошло это не без помощи тяжеловесных блогеров, которые публиковали беспечные летние фотографии, где красовались в хлопковых платьях с рюшами и объёмными рукавами. Дополнить подобный образ можно соломенной шляпой, прической с растрёпанными косами или небрежными волнами. В масс-маркете платья в стиле "деревенский шик" можно найти у H&M и Zara.