Что такое cottagecore - новый тренд, захвативший интернет

Текст: Buro247.kz

Вы наверняка уже встречали аккаунты подобного формата в Инстаграме - пасторальные природные пейзажи, снятые как будто на чьей-то загородной вилле или ферме, плетенные корзинки, наполненные фруктами или овощами, винные бутылки в сочетании со свежеиспеченным багетом и сыром, девушки в нарочито романтичных цветочных платьях с пышными рукавами, горшки с макраме. Эти невероятно эстетичные фотографии и видео будто заполонили социальные сети последние пару месяцев. Как оказалось, этому есть название - cottagecore.

Интернет-тренды хоть и мимолетны, но успевают повлиять на все аспекты нашей диджитал-жизни. Это и стиль фотографий в инстаграме, и подборка рекламы, и темы постов, которые мы читаем каждый день. Так, одним из последних интернет-трендов выделяют cottagecore - это эстетика, вдохновленная романтической интерпретацией сельской жизни. Она сосредоточена на идеях более простой жизни и гармонии с природой. Как и многое, она развилась в инстаграме, а после перенеслась и в TikTok, и в Tumblr.

Cottagecore как понятие - идеальное воплощение эскапизма для сегодняшних пользователей интернета, большую часть которых составляют центениалы и миллениалы. Рассматривая фотографии рустикального образа жизни, они будто бы немного отдаляются от ежедневной рутины. А сегодня это бесконечная череда звонков, уведомлений в мессенджерах, зум-переговоров и необходимость быть постоянно на связи. Мы благодарим наш продвинутый технологический век за возможность решать большинство рабочих вопросов, не выходя из кровати, но с другой стороны, проведя в ней последние четыре месяца, мы понимаем, насколько сильно мы хотим ее покинуть. Возможно, этим и объясняется всплеск невероятной популярности фермерского, подчеркнуто приземленного образа жизни. С наступлением карантина и пандемии мы оказались заперты в четырех стенах, без возможности выбраться куда-то дальше собственного квартала и супермаркета, и всю нашу жизнь неожиданно заменил онлайн. Работа, развлечения, встречи с друзьями - все происходило в виртуальной реальности. Из-за чего нам особенно сильно захотелось насладиться радостями жизни, которую интернет не затронул.

Что удивительно, доступ к этой жизни мы получаем благодаря интернету. Медитируя на идеально запеченные багеты где-то на юге Франции, любуясь соломенными шляпками и цветочными платьями загорелых блогерш, наблюдая умиротворяющие уроки по вязанию и макраме, мы получаем лишь толику тех впечатлений, которые хотелось бы испытать вживую. С другой стороны, прелесть cottagecore как раз в его недосягаемости в реальной жизни (как и большинства интернет-трендов). Чтобы получить идеально выпеченные лепешки или пиццу (cottagecore перекликается с движением slowlife и трендом на comfort food - так называемую понятную простую еду, которую несложно приготовить самому), придется надолго заморочиться с тестом и разобраться как работает печь, чтобы собрать овощи и фрукты с грядки, следует попотеть на солнце, а чтобы собрать идеально убранный стол с фотогеничным tablescaping - потратить много времени на поиски подходящих салфеток, приборов, цветов и прочего декора. Простота и легкость рустикальной жизни на поверке оказывается обманчивой, и те, кто создает эти соблазнительные образы в интернете, на самом деле вкладывают огромное количество времени, чтобы создать антуражи, в которых мы хотим жить хотя бы по выходным.

Недавно NY Times опросил поклонников cottagecore, почему они увлеклись этим направлением. Среди них - smm-специалисты, фотографы, работники архитектурных бюро и дизайн-агентств. Для многих из них этот тренд стал настоящей золотой жилой - например, создатели контента все чаще получают запросы на фотосессию в пшеничном поле или в саду в зарослях винограда. А интерьерные дизайнеры все чаще отмечают, что эпоха холодного скандинавского минимализма, которая властвовала умами дизайнеров без малого десять лет, постепенно уходит - ее все чаще заменяют запросы в стиле "уютный деревенский домик в прованском стиле". Обычно, такое подразумевает обилие теплых коричнево-зеленых оттенков, мелких деталей в декоре, потертости, шероховатости и старину.

Что смотреть, читать и носить тем, кто хочет вдохновиться cottagecore?

Одним из первых референсов на ум приходят фильмы Софии Копполы - хотя режиссер творила задолго повального увлечения деревенской эстетикой, сегодня некоторые ее работы как никогда актуальны. Это "Девственницы-самоубийцы" и "Роковое искушение". Следующим на очереди без сомнения будет Лука Гуаданиньо, чья визуальная эстетика безупречно вяжется с этой стилистикой - в частности, в картине "Зови меня своим именем". Среди других картин обязательно будет "Пикник у висячей скалы", "Хороший год", "Маленькие женщины", "Гордость и предубеждение", также нелишней окажется классика от Уэса Андерсона.

В моде безраздельным властителем дум однозначно будет Jacquemus - французский дизайнер одним из первых чует новые тренды, а его последняя коллекция - прямое тому подтверждение. Впрочем, не Жакмюсом единым: уже давно в этой тематике работает австралийский бренд Zimmerman, чьи белые платья-кроше будто созданы для того, чтобы гулять в них по полям. Среди других представителей рустикального романтизма можно легко назвать Simone Rocha и даже Dior, предпоследняя коллекция которых была посвящена садовничеству.

Настоящие фанаты с удовольствием составляют плейлисты в этой эстетике - например, в них обязательно должен входить дрим-поп, ненавязчивая французская попса в духе молодой Ванессы Паради и Шарлотты Генсбур, а также всегда уместным будет классический инди-рок. А готовые плейлисты можно найти здесь.