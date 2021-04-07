Негативное пространство – одна из самых распространенных техник в дизайне. Проще говоря, любая пустота на изображении/в предмете – это и есть негативное пространство. Если присмотреться к окружающему миру, можно понять, что именно эта "пустота" помогает нам лучше понять идею. Рассмотрим на примерах.

Представьте себе любой предмет – например, белую чашку с ручкой на белом фоне. Негативным пространством будет все пространство вокруг чашки и внутри дырки с ручкой. Если бы белый фон был заполнен другими предметами или даже другими цветами, определить, что это чашка было бы гораздо сложнее. Этот простой пример показывает, сколь важное значение имеет негативное пространство для визуализации объекта. Считается, что объект формирует именно негативное пространство, а он не сам по себе – в этом определении есть и философские отголоски суждений о природе предметов. Именно поэтому дизайнеры (от графических до интерьерных) уделяют окружающему пространству чуть ли не больше внимания, чем самой форме - независимо от сложности изображаемого объекта.

Зная, как мозг воспринимает эти параметры, становится интереснее рассматривать классические оптические иллюзии. Отличный пример использования пустого пространства – картина "Ваза Рубина" (Эдгар Рубин – датский психолог, социолог и философ, работал над психологией восприятия). Это изображение, созданное посредством негативного пространства, стало классикой. Нельзя не вспомнить и работы Маурица Эшера, например, "Небо и вода".

В графическом дизайне использование негативного пространства - популярный прием, позволяющий находить гениальные решения. Классика, изучаемая в школах – логотип Fedex, где негативное пространство, образуемое буквами е и х, позволяет создать стрелку, указывающую вправо - отличный символ для службы доставки. Впрочем, считывается он не сразу (чем только подтверждает гениальность идеи).

Об использовании негативного пространства в графическом и интерьерном дизайне можно говорить долго, но особенно интересны примеры из дизайна одежды, где использование негативного пространства позволяет иначе взглянуть на человеческое тело, как на объект.

Evening coat, designed by Elsa Schiaparelli and Jean Cocteau, 1937, London, England. © Victoria and Albert Museum, London Diane von Furstenberg Fall 2021 Schiaparelli SS 2015 Jacky Moose AW 2015 Collage by Kalen Hollomon Proenza Schouler Fall 2019

В модном дизайне оптические иллюзии, связанные с эксплуатацией негативного пространства, появились одновременно с внедрением в моду художественных техник. Эльза Скиапарелли одной из первых начала экспериментировать с визуальными иллюзиями, которые позволили иначе взглянуть на тело. Например, разные цвета при определенном расположении и сочетании могли даже изменить классическую форму тела или дополнить его. Одна из самых знаменитых ее работ – пальто, созданное в сотрудничестве с Жаном Кокто.

Еще дальше пошли бельгийские и японские дизайнеры. Они интерпретировали идею негативного пространства буквально – один из культовых предметов авторства Мартина Маржелы – пиджак – имеет вместо спинки пустое пространство. Таким образом он деконструирует саму идею пиджака, задача которого – закрывать тело.

Рей Кавакубо также вывела идею вырезов на первый план, создавая их в самых неожиданных местах. Похожих прием применил Раф Симонс для своей недавней коллекции Prada. Вырез в районе ключицы в форме треугольника – прямая отсылка к логотипу Prada. Оставив пустое пространство, он, тем нее менее, сохранил идею брендинга.

Prada Fall 2021 Elsa Peretti Open Heart Pendant

Еще одно интересное применение – "сердца" Эльзы Перетти, продемонстрировавшие ее талант работы с пространством. Скошенный центр напоминает о работах художника Александра Колдера, который всегда транслировал идею "пустоты" как концепта, несущего больше идей, нежели физически "полный" объект.