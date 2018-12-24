Четыре образа для новогодней вечеринки без пайеток

Перед Новым годом полы примерочных магазинов буквально усыпаны глиттером, блестками и пайетками. Желание сверкать ярче ёлки ночью 1 января – абсолютно нормальное. Но сколько таких же одержимых блестящими нарядами будет на танцполе? Процентов 80 – к гадалке не ходи. Что делать тем, кто пресытился пайетками? На самом деле, праздничный марафон можно "сдать" даже в черных брюках и худи. И не потеряться при этом на фоне блесток, мишуры и красочных гирлянд.

В черном платье и шубе

Выбирая наряд на Новый год, наряды черного цвета часто обделяют вниманием. И зря. Черное платье, например, по эффектности может составить серьезную конкуренцию самым роскошным блестящим нарядам. Знаки отличия праздничного черного платья от повседневного: крой, обрамляющий фигуру, как футляр, и драпировки. В этом плане беспроигрышным вариантом станет платье-бюстье. Компанию ему могут составить короткая шуба контрастного оттенка и туфли с эффетной деталью – например, с перьями.

В длинном атласном платье и мужском пиджаке

На фоне моды на 80-е и агрессивную сексуальность, от которой все немного устали, струящийся атлас – праздник для глаз. Да и для тела, что уж скрывать. В атласных платьях нет никакого вызова и драмы, а вот мягкости и сексуальности хоть отбавляй. На саму вечеринку можно отправиться в платье и накинуть сверху мужской пиджак, а в разгар танцев последний скинуть с плеч.

В классических брюках и топе с бахромой

На вечеринку платье можно вообще не покупать. Вполне сойдут классические брюки, но в таком случае над верхом необходимо заморочиться. Выбор на самом деле велик: прозрачные блузы, кроп-топы, неоновые водолазки. Но наш выбор – в тон черным брюкам топ с длинной бахромой. Она очень красиво смотрится в движении.

В худи и мини-юбке. И с короной на голове

Вариант для тех, кто во всей предновогодней суматохе и количестве дел забыл про новогоднюю вечеринку. Ну или для тех, кто вообще не хочет ломать голову над вопросом "что надеть в главную ночь года?". Берем мини-юбку поярче, надеваем худи, грубые ботинки и королева вечеринки готова. На всякий случай можно надеть настоящую корону.