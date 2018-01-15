Что брать на распродажах: Туфли, ботинки, мюли на 2018 год

Январь и февраль – два самых популярных после августа месяца для отдыха. Счастливчики те, кто сразу после затяжных новогодних праздников отправился в отпуск. Для тех, кто остался в городе, тоже есть приятные новости. Многие онлайн-магазины продолжают щедрую распродажу, а потому начало года – отличное время для того, чтобы обзавестись обновками. Мы подобрали самые модные туфли, сапоги, ботинки и мюли на 2018 год, так что подходящий вариант найдут себе все – те, кто собирается в отпуск, и те, кто остается ждать весну в офисе.

Мюли

Когда редакторы моды через несколько лет будут собирать вещи-хайлайты, характеризующие десятые годы XXI века, то мюли будут одними из первых. Уже неизвестно, кто придумал первый, но два года назад они появились у каждого второго люксового и масс-маркет бренда. К слову, это самая древняя обувь – тапочки с закрытым носком и без пятки, мало отличающиеся от современных мюлей, существовали еще в Персии и Древнем Египте. Безграничная любовь к ним понятна – они удобны и подходят практически к каждому наряду, будь то костюм, платье или джинсы. Если вы среди тех везунчиков, кто проведет зимний отпуск в стране, где не бывает снега, обязательно закиньте пару мюлей к себе в чемодан. Классические, без каблуков, в которых можно исследовать новую территорию.

Танкетка

Обувь на танкетке такая же изящная, как и на каблуке, но часто удобнее. В ней можно спокойно бегать по делам в течение целого дня и не чувствовать дискомфорта. Не зря ей отдала предпочтение Фиби Файло в коллекции Сéline, главная феминистка современной женской моды. А еще танкетку и платформы очень любит Рик Оуэнс, они есть практически в каждой женской и мужской коллекции. Из его сумасшедших дизайнов мы выбрали самые спокойные – и еще четыре варианта для заснеженного города.

Мэри-Джейн

Классические туфли "Мэри Джейн" немного инфантильны и напоминают о корейских школьницах в коротких плиссированных юбках. Сейчас это определение стало гораздо шире, а под категорию "Мэри Джейн" попадают все туфельки с ремешком. Самое время вспомнить свои любимые туфли детства – похожие ностальгические настроения вдохновляли и Миуччу Прада, и Кристофера Бейли. Берем самые удобные модели – на устойчивом или низком каблуке и идем покорять променад теплых стран.

Ботинки на шнуровке

Комфорт – превыше всего. Особенно об этом стоит помнить при выборе зимней обуви. Ботинки на шнуровке и невысоком каблуке –уникальный демисезонный вариант, который хорошо впишется в относительно теплую алматинскую зиму. Можно и на шпильке, если лед уже растаял. А вот если за окном Астана, прокручиваем вверх и возвращаемся к варианту танкетки.

Мех

Мех давно уже не только зимняя прерогатива. В круизных коллекциях многих дизайнеров он выполняет исключительно декоративную роль. Вариантов множество – меховые тапочки от Фиби Файло в Céline, шпильки с помпонами от Jimmy Choo, босоножки с меховым ремешком от Aquazzura. В любом случае более элегантного варианта для вечернего выхода не найти. Выгулять в отпуске – самое то.