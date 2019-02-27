Билет на балет: как адаптировать балетные образы для жизни

История взаимоотношений балета и моды началась ещё в первые десятилетия XX века, и у их истоков стояла Коко Шанель. В 1924 году по просьбе своего друга Сергея Дягилева она создала костюмы к балету "Голубой экспресс". Её дело продолжили Пьер Карден и Ив Сен-Лоран, которые в середине ХХ века отшивали пачки специально для своей музы – балерины Майи Плисецкой. В костюмах дизайнера Вивьен Вествуд на сцену выходили артисты Венского государственного балета. Время от времени балетом вдохновляются и дизайнеры. Весенне-летняя коллекция Dior также посвящена танцу, в частности звездам, создававшим современную хореографию: Айседоре Дункан, Пине Бауш, Марте Грэм. У Dior с этим видом танца историческая связь. Кристиан Диор в своё время делал костюмы для балета "Тринадцать танцев" Ролана Пети, а также одевал прима-балерину Ковент-Гардена и партнершу Рудольфа Нуреева – Марго Фонтейн. Вдохновляясь образами этого показа, мы решили рассказать, как приспособить пачки и лосины для повседневных образов.

Пачка

Уже много лет бытует поверье, что балетную пачку, в силу её "рафинированности", лучше всего стилизовать с грубыми армейскими ботинками, косухами и толстовками. Но в реальности она также хорошо смотрится с другими изящными предметами гардероба. Сандалии на невысоком, тонком каблуке, туфли-балетки, джинсовые куртки по фигуре или облегающие лонгсливы станут отличным дополнением к ней. Главное – не выбирать чрезвычайно пышные или длинные варианты. Двух-трёх слоёв будет достаточно, а длину лучше выбирать до середины икры.

Лосины

Повальное увлечение спортом и спортивной одеждой не могло обойти и лосины – один из ключевых предметов фитнес-гардероба. Сегодня их всё чаще можно встретить вне спортивного зала и беговых дорожек. Но лосины для балета – вещь более утонченная. Зачастую они сделаны из более тонкого и мягкого материала, и напоминают капроновые колготки без носков. Поэтому они отлично будут смотреться с другими вещами подобного формата. С той же пачкой, шифоновым платьем (обязательно – в тон), однотонными кюлотами или накидками. Варианты касательно обуви почти безграничны – это могут быть и балетки, и сандалии, и кроссовки.

Сетка

Сетчатая накидка или костюмы, сделанные из верёвок и нитей, довольно часто можно встретить у танцоров, исполняющих номера современной хореографии. Так, например, в картине "Суспирия", в одной из финальных сцен танца девушки появляются в красных бандажных платьях-сетках, вдохновленных работами Нобуеси Араки. Такие вряд ли подойдут для повседневной жизни, но вот те варианты, что представлены в коллекции – вполне. Оптимальным вариантом стилизации будет наслаивание. Под сетку-накидку лучше всего надевать шёлковые слип-платья, комбинации, также отлично впишутся лосины – с облегающими топами и лонгсливами.