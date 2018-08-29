Восьмиклассница: три осенних образа в школьном стиле

Через пару дней улицы города заполнят школьники. Узнать их будет легко - по школьной униформе: плиссированным юбкам, накрахмаленным белым рубашкам, клубным пиджакам, лоферам и шерстяным жилетам в клетку. Чему у них, еще совсем юных, могут научиться взрослые? Чем они могут вдохновить тех, кто уже не помнит себя с портфелем на плечах и книгой в руке? Например, вспомнить о существовании стиля преппи и Back to School.

Школьный стиль и образ "вечных студентов" приблизительно с 2000-х годов не считается прерогативой исключительно учащихся. Не обязательно облачаться в блейзеры с университетскими эмблемами и гольфы. В распоряжении уже не студентов - лишь отдельно взятые элементы стиля и сам образ школьников.

Так, плиссированную юбку можно заменить на короткую юбку из замши или кожи А-силуэта и дополнить ее не белой блузой, а неоновой водолазкой. Классические брюки со стрелками заменить на широкие и расслабленные, а под пиджак вполне впишется шерстяной джемпер. Не списываем со счетов и стиль учителей. Строгие юбки-карандаши вполне законно заменить на расклешенную юбку в клетку и такую же рубашку, но с ярким воротником в горошек.