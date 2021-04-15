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Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета

Мода | Стиль

Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета

Текст: Катерина Милославская


Мы уже рассказывали про коттаджкор - относительно новую интернет-субкультуру, которая характеризуется увлечением "деревенскими" радостями. Сельский дом, свежий хлеб в корзинке, пасторальные пейзажи, кружевные платья с цветочным узором, плетенные скатерти и множество других атрибутов размеренной жизни вне города стали одним из самых желанных трендов прошлой весны. Большинство из нас оказались заперты внутри своих квартир в больших городах без возможности прогуляться или отправиться в путешествие, потому такой вариант интернет-эскапизма оказался единственным возможным контактом с природой. За прошедшие месяцы он воплотился в конкретные тренды, которые с удовольствием эксплуатируют как дизайнеры, так и интернет-селебрити. 

Клоги - классическая старинная обувь c массивной деревянной подошвой. Как и сабо (более знакомая вариация), они были популярны в начале 1970-х годов. Тогда это были клоги на крупном каблуке, которые носились с джинсами-клеш либо со свободными платьями с этно-мотивами. В 2021 году этот ugly-шик вновь востребован, благодаря свой безыскусности. 

Итак, какие модели клогов сегодня можно найти? Выбор огромный. Это могут быть полуспортивные модели у Stella McCartney, агрессивные с шипами на плоской подошве у Givency, изящные с открытым носком и пяткой у Burberry, максимально комфортные у Sandy Liang и Birkenstock, практически фольклорные с цветочным декором и мехом у Fabrizio Viti или архитектурные на высокой подошве у Molly Goddard. Вариантов стилизации также море, но лучше всего клоги будут смотреться с джинсами всех вариаций, свободными трикотажными юбками, пышными романтичными платьями и обычными шортами. 

Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 1)
Sandy Liang Fall 2021
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 2)
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 3)
Molly Goddard x UGG
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 4)
Molly Goddard x UGG
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 5)
Givenchy Fall 2021
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 6)
Givenchy Fall 2021
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 7)
Fabrizio Viti
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 8)
BIRKENSTOCK x 032c
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 9)
BIRKENSTOCK x 032c
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 10)
Burberry Pre-Fall 2021
Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета (фото 11)
Burberry Pre-Fall 2021

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