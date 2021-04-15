Бабушкины клоги - самая актуальная обувь лета

Мы уже рассказывали про коттаджкор - относительно новую интернет-субкультуру, которая характеризуется увлечением "деревенскими" радостями. Сельский дом, свежий хлеб в корзинке, пасторальные пейзажи, кружевные платья с цветочным узором, плетенные скатерти и множество других атрибутов размеренной жизни вне города стали одним из самых желанных трендов прошлой весны. Большинство из нас оказались заперты внутри своих квартир в больших городах без возможности прогуляться или отправиться в путешествие, потому такой вариант интернет-эскапизма оказался единственным возможным контактом с природой. За прошедшие месяцы он воплотился в конкретные тренды, которые с удовольствием эксплуатируют как дизайнеры, так и интернет-селебрити.

Клоги - классическая старинная обувь c массивной деревянной подошвой. Как и сабо (более знакомая вариация), они были популярны в начале 1970-х годов. Тогда это были клоги на крупном каблуке, которые носились с джинсами-клеш либо со свободными платьями с этно-мотивами. В 2021 году этот ugly-шик вновь востребован, благодаря свой безыскусности.

Итак, какие модели клогов сегодня можно найти? Выбор огромный. Это могут быть полуспортивные модели у Stella McCartney, агрессивные с шипами на плоской подошве у Givency, изящные с открытым носком и пяткой у Burberry, максимально комфортные у Sandy Liang и Birkenstock, практически фольклорные с цветочным декором и мехом у Fabrizio Viti или архитектурные на высокой подошве у Molly Goddard. Вариантов стилизации также море, но лучше всего клоги будут смотреться с джинсами всех вариаций, свободными трикотажными юбками, пышными романтичными платьями и обычными шортами.