Наруто и Gucci: как люксовая индустрия осваивает аниме-культуру

10 лет назад аниме и знаковые образы его героев (Наруто, Сейлор-Мун, Шаман-Кинг) ассоциировались исключительно с прослойкой гиков. А косплей и сопутствующие увлечения интересовали лишь школьников. Времена меняются, сегодня аниме - один из инструментов в руках крупнейших брендов, которые намерены завоевать новую аудиторию любыми способами.

В эту пятницу 12 февраля стартует Китайский Новый год - одно из самых масштабных и долгих празднований на территории материкового Китая и ряда других стран. Для брендов - западных и китайских - это еще один повод поднять продажи и улучшить экономическую ситуацию, которая с прошлого года оставляла желать лучшего. Основным способом заработка становятся специальные коллекции, подготовленные исключительно для китайских клиентов. Зачастую марки готовят для этой страны предложения, которые появятся в продаже по миру на несколько месяцев позже, так как азиатские потребители считаются самыми прогрессивными и требовательными в плане технологических и других новшеств. Именно по этим коллекциям можно отслеживать тренды, которые захватят индустрию в ближайшие несколько месяцев. Судя по всему, в этом году главным увлечением мира роскоши можно назвать аниме или же индустрию CGA - comics, gaming и anime.

DORAEMON X GUCCI DORAEMON X GUCCI DORAEMON X GUCCI DORAEMON X GUCCI

Одним из первых борьбу за китайских фанатов аниме объявил бренд Gucci - пару недель назад марка показала коллекцию, посвященную аниме Doraemon. По данным крупнейшего онлайн-ретейлера Tmall, оборот товаров для косплея увеличился в полтора раза за последний год. Это показывает потенциал данного сектора, в 2021 году число потребителей рынка составит около 403 миллионов человек. И хотя спрос на CGA существует уже давно, марки обратили на него внимание только в последние несколько лет. Два года назад Louis Vuitton сделал коллаборацию с популярной игрой League of Legends, а в Gucci начали сотрудничество с авторами аниме “One Piece”.

Cегодня "двумерная культура", как ее называют маркетологи, демонстрирует устойчивый спрос на премиумизацию. Как объясняет Орельен Ферри, основатель агентства цифрового маркетинга Next Market: “Последователи этой так называемой "двумерной культуры" хорошо образованы, обеспечены, требовательны и жаждут потреблять. Если раньше манга и аниме не могли иметь ничего общего с товарами роскоши, то сегодня они вполне могут стать ими. Потому что потребитель стремительно молодеет, и он хочет покупать товары и поддерживать марки, которые, в свою очередь, поддерживают его интересы".

Тем не менее, Орелье также считает, что лучше всего будут подвержены премиумизации марки и товары из нижнего сегмента так называемой доступной роскоши, а также люксовые марки из категории стритвира, так как само определение товаров роскоши противоречит жизнеспособности и непостоянству "двумерной культуры".

One Piece x Gucci ( Эйтиро Ода ) One Piece x Gucci ( Эйтиро Ода ) One Piece x Gucci ( Эйтиро Ода ) One Piece x Gucci ( Эйтиро Ода ) One Piece x Gucci ( Эйтиро Ода ) One Piece x Gucci ( Эйтиро Ода )

Между тем, аниме-культура продолжает набирать популярность не только в Азии, где на нее наблюдается стабильный спрос, но и по всему миру - в том числе, в Европе и Америке. Многие эксперты в сфере маркетинга связывают это с распространением TikTok, где акцент делается на видео-составляющую. Нарезки из аниме стали одним из самых популярных форматов, которые легко можно было сделать виральными. Многие из пользователей, пропустившие зарю популярности аниме и манги в конце нулевых, получили шанс познакомиться с ними сейчас. Скандалы, связанные с аниме с России (например, там недавно запретили "Тетрадь смерти" и "Эльфийскую песнь" за пропаганду суицида и жестокости) также поспособствовали росту интереса.

Помимо этого, во всем мире наблюдается устойчивый тренд на производные азиатской культуры. Японские товары и образ жизни, корейская поп-культура и музыка - одни из ключевых трендов. Неудивительно, что эстетика аниме-культуры стала привлекательна для зумеров, которые всегда находятся в поиске чего-то нового. По предсказаниям маркетологов, рекламная интеграция продуктов с аниме станет однозначным трендом будущего года. Больше всего коллабораций мы увидим в косметическом сегмента, а также в сегменте спортивной одежды и аксессуаров.