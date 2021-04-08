6 независимых брендов одежды с нестандартным подходом

Зачастую маленькие бренды крайне щепетильно относятся к клиенту – подгоняют одежду под индивидуальные мерки, создают предметы в единственном экземпляре и беспокоятся об устойчивом развитии. Мы собрали подборку независимых брендов, которые создают одежду (и не только) вручную. Все они базируются в абсолютно разных уголках планеты, но доставляют вещи в Казахстан.

MaisonCléo

Каждый экземпляр создается вручную мамой дизайнера, отсюда – ограниченное тиражирование вещей (продажи закрываются после того, как количество заказов достигает 30). В качестве материалов используются стоковые ткани – обрезки того, что остается на крупных производствах (помним про осознанное потребление). Бренд также позволяет указывать персональные мерки, чтобы одежда села идеально.

UY studio

Товары создаются вручную в Берлине. Ткани закупаются на местных рынках. Кроме одежды, UY Studio производят элементы домашнего декора. Основная стилистическая направленность – минимализм, простые и чистые линии. Так предметы легче вписать в любой гардероб, следовательно, бренд охватывает больше потенциальных клиентов.

Adire African Textiles

Специализация бренда – винтажный западноафриканский текстиль. Среди товаров представлены как сами ткани, так и готовые предметы одежды. Базируются Adire African Textiles в Лондоне. Бесплатная доставка осуществляется по всему миру.

Infinite Pieces

Все товары создаются вручную основателем бренда – Кори Джонсоном. Парень из Миссури отшивает все вещи в единственном экземпляре. По его мнению, купив Infinite Pieces, использовать одежду можно как по её прямому назначению, так и в качестве арт-объекта, повесив на стену.

NOMA t.d.

Основатели бренда – Масако Ногути и Такума Сасаки – занимаются не только одеждой: NOMA также производят мебель, посуду, предметы декора. Но главной фишкой бренда остается текстиль. Ручная роспись тканей, традиционные японские техники – NOMA передают через одежду специфику собственной культуры.

Vereja

Мы уже писали о бренде вязаных вещей Vereja (читайте – "Верея"). Автор – художник и стилист Игорь Андреев. Свою технику дизайнер назвал "вязальный пэчворк". Вяжет Игорь каждый предмет вручную. Из-за яркости красок и сложных форм, вещи "Верея" больше напоминают предметы искусства.