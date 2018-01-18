16 платьев, как у Джессики Честейн в "Большой игре"

Титулованный голливудский сценарист Аарон Соркин ("Социальная сеть", "Служба новостей", "Стив Джобс") дебютировал в режиссуре криминальной драмой "Большая игра". Блестящий рассказчик Соркин решил, что реальная история "королевы покера" Молли Блум, заслуживает того, чтобы об этой женщине узнал весь мир. Организатора подпольных покерных игр в фильме играет Джессика Честейн – и это не только одна из ее ярких феминистичных ролей, но и самых нарядных и сексуальных.

Действие "Большой игры" разворачивается в начале 2000-х годов. При составлении гардероба главной героини Аарон Соркин настаивал, что ее образ должен быть невероятно сексуальным. Отсюда – все признаки эпохи "нулевых": бандажные платья Herve Leger, массивные украшения, подчеркивающие декольте, шпильки. Женщина, проводящая 90% своего времени в кругу влиятельных мужчин, использовала свою сексуальность для достижения своих целей. Обтягивающие платья, блестящие ткани, роскошные шубы – весь гардероб создан для привлечения внимания. Даже в тех ситуациях, когда действие разворачивается в суде, Молли, одетая в брюки/джинсы, блейзер или кашемировый свитер, все равно выглядит очень сексапильно.

За два часа, что длится "Большая игра", поддаться роковому обаянию Джессики Честейн очень легко. Благодаря ей сегодняшние "аутсайдеры" – нарочито сексуальные и бандажные платья из нейлона и спандекса – уже не отдают дурновкусием. И пусть в моду они снова не войдут, но второй шанс в рамках эксперимента им дать точно нужно.