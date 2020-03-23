В этом году праздник Наурыза омрачен неожиданно наступившим карантином. Впрочем, отложенные праздненства и гуляния - совсем не повод отменять подарки для родных и любимых. Поэтому к праздникам мы собрали казахстанские бренды, которые изготавливают украшения - от высоких ювелирных изделий до более демократичных украшений из серебра. А чтобы точно разбираться во всех тонкостях ювелирного дела, рекомендуем обратиться к нашему гиду по выбору украшений, где мы рассказали об основах, которые стоит знать.

Shona

Shona - казахстанский ювелирный бренд, который специализируется на изделиях высокого ювелирного искусства. Так, основательница марки Мадина Шонаева создает украшения из желтого, розового и белого золота, бриллиантов, опалов, сапфиров, морского жемчуга. Она сама отбирает камни и контролирует весь процесс - от отбора металлов до финального дизайна. Хотя Shona - это казахстанский бренд, изделия производятся в Армении, в ателье, чей руководитель много лет прожил в Антверпене и работал в компании Cartier. Дизайн изделий отсылает к традиционным казахским украшениям, но в целом для марки близка эклектика, не привязанная к одному направлению.

Tumar

Tumar - казахстанская марка, создающая изделия из серебра по мотивам традиционных казахских украшений. Создательница марки Надежда Чипирова в качестве вдохновения использует традиционные казахские узоры (мюйизы), которые наносит на минималистичные по форме кольца, серьги и браслеты. Так, каждое изделие покрыто узором из эмали разных цветов. Изредка можно встретить украшения с камнями, но это скорее исключение.

Brosh Jewellery

Магазин Brosh начинался как мультибренд, где была представлена бижутерия и мелкие аксессуары разных марок. Сегодня там по-прежнему можно найти украшения от разных брендов, но не так давно основательница марки Ольга Ким запустила свою линию ювелирных изделий из серебра. В ней есть линия для взрослых и для детей (например, серьги-пуссеты разных мастей). Фирменный продукт марки - изделия с изображением ласточки.

Gems store

Gems Store - небольшая казахстанская марка ювелирных изделий из серебра. Их характерная особенность - это сочетание нескольких камней в каждом изделии, будь то кольцо или брошь. В своих работах дизайнер использует в основном поделочные камни. Самые популярные - лабрадор, астрофилит, опал, кианит и многое другое. Создательница изделий также владеет магазином поделочных камней, где можно выбрать понравившийся вариант (а их там действительно много) и заказать украшение себе по вкусу.

L‘Aroush Jewelry

L'Aroush Jewelry - ювелирная линейка бридж-сегмента от казахстанского бренда украшений L'Aroush. В первую коллекцию вошли кольца, серьги-обручи, сотуары, ожерелья, подвески. Все украшения выполнены из родированного серебра, а в качестве камней использованы циркон и культивированный жемчуг. При разработке дизайна дизайнеры вдохновлялись традиционными казахскими украшениями, поэтому во всех изделиях можно увидеть элементы национального казахского узора.