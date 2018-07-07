Закулисье: что происходит на бэкстейдже съемок Buro 24/7

Каждый день в социальных сетях мы пролистываем десятки изображений – от обычных лукбуков в студии до абсолютно фантазийных съемок. Даже в самой несложной, на первый взгляд, фотосессии задействованы силы нескольких профессионалов – визажистов, фотографов, сет-дизайнеров, стилистов, ассистентов, продюсеров и многих других. Как нарисовать веснушки, чтобы они смотрелись максимально натурально? Как сделать так, чтобы утки не разгромили половину студии? Как уберечь кожаные сумки Louis Vuitton от слишом активных щенков? Сегодня редакция Buro 24/7 Kazakhstan вспоминает проекты, где самое интересное происходило именно за кадром, и делится своими воспоминаниями с вами.