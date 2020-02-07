Воспоминания о лете: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Февраль - самый тоскливый месяц зимы, ведь праздники позади, а до длинных летних дней еще долго. В такие моменты лучше всего расчехлять фотографии, сделанные прошлым летом и навевающие счастливые воспоминания. В новой съемке фотограф Данияр Сарсеев раскрывает простые идеи гедонизма - о том, что наслаждение возможно и самыми простыми вещами. Путешествовать, исследовать, пробовать, жить - все эти, казалось бы, самые тривиальные вещи приносят самое искреннее и чистое удовольствие. И это значит, что гедонистом может стать каждый из нас. Именно этим счастливым моментам и посвящена наша новая читательская съемка, сделанная прошлым летом в Северной Италии.

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Фотограф: Данияр Сарсеев

Модель: Сергей Бучинский