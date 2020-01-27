Футуризм сегодня: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Будущее чаще всего ассоциируется с конкретными элементами: неоновыми цветами, роботами, киборгами, голограммами, металликом и другим подобным. Но на дворе 2020 год – год, который футуристы уже обрисовали в своих предсказаниях. Например, действие "Бегущего по лезвию" теоретически происходит в ноябре 2019 года. Хоть мы и не чувствуем каких-то изменений на себе, но современное поколение – и есть поколение будущего, а каждый существующий стиль может оказаться тем самым "стилем завтрашнего дня": это может быть и просто одежда черного цвета, и пастельные цвета, и даже спортивные детали в одежде. Сегодня нам не обязательно быть "призраками в доспехах", чтобы быть человеком будущего. В качестве референсов были использованы фильмы "Бегущий по лезвию: 2049" и "Матрица", и, в частности, их героини – искусственный интеллект Джой и хакер Тринити.

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Фото: Ардак Сатбаева

Стиль: Жанайдар Женисбеков

Макияж: Азим Алимжан

Модель: Айя Сарбасова